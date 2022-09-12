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若當選市長優先做3件事 蔣萬安：首要走訪清潔隊

2022/9/12 22:25
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（中央社記者劉世怡台北12日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今晚在節目主持人王偉忠專訪時表示，若當選優先做的3件事，首先走訪清潔隊表達支持、第二走訪市場跟商圈、第三則是規劃智慧電桿解決交通問題。

蔣萬安晚間接受廣播節目主持人王偉忠專訪，暢談他規劃未來台北市的願景，提及他在美國期間，一度失業等。

王偉忠詢問蔣萬安，如果當選有3件事，讓台北市民一定會看到的，要先做哪3件事。

蔣萬安回答，第一是他會先走訪台北市府的公務人員，特別是清潔隊，清潔隊是台北市最關鍵的基層夥伴，台北市所以能夠維持這樣的環境，他上任第一天一定要給清潔人員加油打氣，並告訴他們「市長是支持你們的」。

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蔣萬安說，第二，他會走訪台北市每個市場跟商圈，去了解攤商即刻要解決的問題，因為面對後疫情時代，國門開放，商圈、市場做好準備了嗎？而不是當國際觀光客來了，軟、硬體卻都沒準備好。

蔣萬安指出，第三是交通，他會儘快規劃智慧電桿建置，解決包括紅線臨停及停車問題，緩解尖峰時段交通流量過大的問題。台北市民最關心的是交通，再來是都更，交通問題其實很多時候，即刻去做處理，可以看到即刻改善見效。（編輯：謝雅竹）1110912

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