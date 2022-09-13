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民調滿意度高 陳其邁：施政不分族群、黨派和年齡

2022/9/13 12:02
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市長選戰倒數2個多月，最近有民調指高雄市長陳其邁施政滿意度高，陳其邁今天表示，施政不分族群、黨派、年齡，不管偏鄉、客庄或眷村，都逐項為民眾解決長期累積的問題。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪，被問到最近有民調指他支持度大幅領先對手且施政滿意度高，陳其邁說，市民期待市長解決問題，不論社會福利或建設、公共服務等都能到位，這也是市長責任。

陳其邁說，擔任市長以來，施政不問族群、黨派和年齡，該做的事，就全力去做，不論是在眷村、偏鄉或客庄，都逐項替民眾解決許多過去長期累積的問題，例如眷村道路，過去權責不清，也是他上任後立即解決。

媒體也問陳其邁對國民黨對手柯志恩上午召開記者會說明選戰規劃的看法？但陳其邁僅重申市政優先，且正值議會備詢，他沒有看柯志恩記者會內容。

高雄市昨天再增2例登革熱確診，陳其邁說，登革熱疫情下午會由市府衛生局統一說明，入境居家檢疫縮短為3加4天，病毒進入社區風險增高，不過目前高雄市登革熱疫情並未擴大為較嚴重的社區傳播，仍屬於原本熱區中的群聚感染。

陳其邁說，高雄市防治登革熱策略，包括擴大疫調、社區監測、環境清潔、消除病媒蚊等，警戒區擴大10多個里，全面進行清消，同時會針對居家檢疫對象，發放一些清消所需物品。（編輯：陳仁華）1110913

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