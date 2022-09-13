蔣萬安推新創3箭政見 主張巿府採購第一張訂單

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）「挺新創 真有力」新創政策發布會13日在台北舉行，陽明交通大學助理教授趙式隆（左）、優雅客創辦人謝勝傑（右）等人出席。中央社記者王飛華攝 111年9月13日

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（中央社記者劉世怡台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布「挺新創 真有力」政見，包含投資金、匯人才、促成交，主張巿府機關採購新創第一張訂單，讓每名懷抱創業夢想者，在台北實現無限可能。

蔣萬安今天舉行「挺新創 真有力」記者會發表政見，提出投資金、匯人才與促成交3支箭，他指出，過去身為曾經協助新創團隊的律師，知道新創初期會有資金募集、人才難覓及法規上的困難，他希望能協助台北市新創團隊與中小企業邁向國際舞台。

「投資金」部分，他表示，以公私協力，鼓勵早期投資與民間槓桿基金一起解決創業團隊募資不易問題，協助新創團隊度過死亡之谷而避免倒閉，政府的角色不要過度介入，應排除法規的障礙，提供一個平台可協助輔導新創團隊。

蔣萬安指出，「匯人才」部分，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，遠距工作加速全球人才供應鏈重組，數位游牧已成為趨勢，也就是現在很多數位人才沒有固定在同一個城巿工作。

他表示，台北應積極地爭取數位游牧人才與在地人才結合及合作，希望能全球集結，能住台北領世界薪水，且規劃「創業家任意通護照」，國內外創業基地與共享空間隨租隨用。

「促成交」部分，蔣萬安指出，創業過程中最困難的，莫過於爭取新商品或服務開門的第一個客人，未來為了鼓勵新創團隊，主張巿府應給予第一個訂單，買的不止科技，還有包括服務。

媒體詢問，巿府若協助新創團隊而下第一個訂單，會不會訂單過多，造成巿府應接不暇。對此，蔣萬安表示，這是有分3個階段的，第一個階段是「沙盒專區」，新創團隊須透過相關驗證及專家學者等或是委員會認可，符合一定資格，才能得到巿府第一個訂單。

媒體追問，對於民進黨台北市長參選人陳時中昨天於臉書（Facebook）貼文萬華吃滷肉飯的宵夜文，涉盜用部落客的照片而引發爭議的看法。

蔣萬安回答，吃滷肉飯應該是很開心的一件事情，不解為何吃滷肉飯還要造假。

陳時中今天上午對此表示，誤植照片確實是不對，他已向部落客表達歉意。

慈濟基金會透露去年採購BNT疫苗曾遭政府勸阻。媒體提問，對於陳時中昨天前往萬華廣照宮參拜時於座談會提及「我是瘋子嗎，為什麼要擋疫苗」的看法。

蔣萬安回答，陳時中不是瘋子，人民也不是傻子，慈濟已公開還原採購COVID-19疫苗過程，不管是陳時中或是背後有黑手，這也說明為何陳時中要把疫苗採購資料封存30年，不願接受立法院監督，他懷疑有太多不可告人的事情。（編輯：戴光育）1110913