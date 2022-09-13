時力籲政府改善台鐵亂象 納外部監督機制

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（中央社記者王揚宇台北13日電）時代力量立法院黨團今天表示，監察院7日因台鐵太魯閣號事故通過彈劾失職官員，中秋連假台鐵卻再次出包，呼籲失職官員應下台負責，政府也要針對台鐵亂象提改革措施，納入及落實外部監督機制。

監察院7日指出，民國110年4月2日太魯閣號事故釀49死，交通部常次兼台鐵局前代理局長祁文中、台鐵局前局長張政源、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，違失情節重大，監察院通過彈劾。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華等人今天召開記者會，對於交通部與台鐵存在的亂象，包括胡亂解除列管、一再拖延外部監督機制進度等，予嚴正譴責，也要求政府相關單位落實改革措施。

陳椒華說，監委明確指出太魯閣號事故發生原因之一，就是普悠瑪號事故後，行政院提出的「台鐵總體檢報告」沒有確實改善。改善都沒確實完成，交通部與台鐵高層就擅自解除列管事項，正是因為官僚懈怠，導致悲劇的發生，呼籲祁文中應知所進退，負起責任，主動請辭下台。

受邀出席記者會的太魯閣號事故家屬代表指出，看到監察院彈劾的消息，大家都認為這是遲來的正義。所有的受難家屬和民眾都希望政府是真心要讓台鐵變安全，而不是只喊喊口號，請行政院正視外部監督的重要性，這絕對會是台鐵改革的最大助力。

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「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，透過此次的彈劾，罹難者家屬們看到落實台鐵改革的一絲微弱希望，而台鐵公司化不是解決問題的句點，要納入並落實外部監督機制，才是台鐵改革的重中之重。

邱顯智指出，時力一直關注台鐵總體檢的列管項目究竟有沒有改善，以及許多項目應不應該解除管制，而從監察院彈劾到台鐵彰化路段花壇─員林間號誌8日發生故障的事件中看出，交通部和台鐵就是放水、失職，把不該解除管制的項目給解除。（編輯：蘇龍麒）1110913