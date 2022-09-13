賴副總統接見資安女婕思 宣傳18歲公民權

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（中央社記者溫貴香台北13日電）副總統賴清德今天接見「尋找資安女婕思」獲獎隊伍，期盼藉由這場賽事點燃大家對資安的興趣，引導學生未來在資安領域發光發熱。賴副總統也不忘宣導台灣應與國際同步，讓18歲公民權可以在台灣落實。

副總統賴清德上午在總統府接見「2022 GiCS（Girls in CyberSecurity）第2屆「尋找資安女婕思」獲獎隊伍」。

賴副總統說，時代已經完全不一樣，工業4.0、人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析、區塊鏈或是AR、VR等新科技的興起，已經將世界推向一個全新的智慧時代。在新的時代潮流中，更要齊心協力，將台灣打造為智慧國家，讓國家更有競爭力，讓社會更安和樂利，人民的生活更幸福。

他提到，總統在2020年就職演說中，揭櫫六大核心戰略產業，以落實智慧國家的目標，其中最關鍵也最基本的，就是「資安卓越」戰略產業。要達到智慧國家的目標，要做的事情非常多，要推動各種產業智慧化，最關鍵的就是滿足資安條件，這也是總統一再強調的「資安就是國安」。

賴副總統說，希望經由政府及民間的力量，透過教育，讓學生及社會上的每一個人都能具備智慧化思維，讓台灣能夠得到國際社會更多信賴，這也是國科會舉辦「GiCS尋找資安女婕思」活動的原因。

副總統表示，「尋找資安女婕思」是台灣第一個針對高中及大學女學生所舉辦的活動，目的是希望將資安教育向下紮根，也希望做到區域的南北平衡，更重要的是要讓女學生的智慧能夠妥善發揮在資安領域當中。

賴副總統提到，為了台灣未來的發展，希望學生們能共同關注18歲公民權修憲複決。在台灣16歲就可以工作；18歲就要負刑事責任，為了讓年輕的力量及意見能反映在國家政策內，台灣應該要與國際同步，讓18歲公民權可以在台灣落實。

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他表示，台灣人口老化速度非常快，65歲以上人口占比已超過17%，如果照此趨勢到2025年，比例將超過20%，達到聯合國規定的超高齡社會。如果年輕人的意見沒有辦法藉由選舉表達，國家在擬訂政策時，恐怕會忽略年輕人的意見。

賴副總統認為，讓18歲年輕人有投票權，等於是對年輕人的肯定，也讓整個族群在透過投票表達意見時，納入不同年齡層的意見。他呼籲，不管在學校或社區，多多宣傳支持18歲公民權的理念，讓國家持續進步，讓政策擬定時能更注重年輕人未來。（編輯：謝佳珍）1110913