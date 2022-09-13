吳釗燮投書矽谷大報 韌性台灣提供全球危機解方

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（中央社記者周世惠舊金山12日專電）第77屆聯合國大會將於明天登場，外交部長吳釗燮近日投書美媒，強調全球共同解決諸多相互關聯的危機時，應納入有韌性的台灣人一起努力。

吳釗燮以「將台灣納入全球解決方案」（Include Taiwan for Global Solutions）為題的專文，11日在加州聖荷西重要媒體「信使新聞」（The Mercury News）的讀者投書版獲摘要見刊。

文中指出，今年聯合國大會主題「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」（A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges），明確提醒世人當今國際社會面臨著各種嚴峻挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、食物和能源短缺、全球供應鏈受干擾和氣候變遷的議題等。

吳釗燮在專文寫道，當聯合國談論「聯合解決方案」和「團結一致」以應對「相互關聯的危機」時，不應將2350萬有韌性的台灣人民排除在全球努力之外。

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他強調，台灣也將繼續對中國的挑釁保持克制，並與理念相近國家共同維護地區的和平與穩定。

駐舊金山台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，為了持續積極爭取國際輿論挺台入聯，外交部於本月初推出「世界的幫手」（Taiwan's helping hand）影片，以「手」為主意象彰顯台灣的多元文化、核心價值和台灣善盡地球公民責任所做的努力。影片近日在僑界及外國友人聚會時播放，喚起關注。（編輯：林憬屏）1110913