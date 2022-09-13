內政部辦營造業廉政論壇 推動工程管理透明化

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部次長花敬群今天說，營造業及建築業都是中央推動基礎公共建設的重要夥伴，為強化營建人員的管理，內政部積極優化相關管理系統，以維護公共工程施作安全，建構優質的工程環境。

為協助營造企業建構廉政誠信的治理環境，並避免工程執行過程受不當外力干擾，內政部今天舉辦「111年營建企業交流廉政論壇」活動。

花敬群致詞時表示，去年4月2日發生「太魯閣號重大事故」，調查過程中，發現工地主任有違規兼職行為，為避免類似情事，營建署推動「營造業管理資訊系統」及「下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統」與其他部會相關系統介接。

花敬群說，透過勾稽進行查核，如發現從業人員有不法兼職或兼任等情事，營建署將通知地方主管機關，儘速依法查處，以確保公共工程標案的相關人員專職專責。

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花敬群指出，為落實「聯合國反貪腐公約」，內政部推動廉政法規、工程管理透明化等宣傳工作，營建署並設置「廉政平台專區」，主動向外界公開公共工程推動情形，讓全民監督。

內政部表示，這次論壇將透過「營建管理及便民措施」、「破解圖利與便民」、「業界企業倫理」與「誠信經營」等主題，提醒營建業者在參與採購或其他工程施作過程中，應注意的法律責任與相關規範，確保自身權益及避免觸法，也盼藉由公私部門交流，提升營造產業競爭力。（編輯：林興盟）1110913