黃秀芳蔡其昌出席企業座談 承諾當選加速建設中彰

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳、台中市長參選人蔡其昌今天在彰化和美鎮出席中彰企業聯合座談會，黃秀芳指出，台中、彰化互動緊密，兩人若當選，會合作加速推動重大建設。

黃秀芳競選總部發布新聞指出，黃秀芳對企業家說明，台中、彰化互動緊密，重大建設也互相連帶影響，像是台中捷運綠線延伸到彰化以及中彰新大橋等建設，她相信蔡其昌當選市長後，一定會加速推動重大建設，也帶動彰化一起進步。

黃秀芳說，現在的彰化縣政府執行效率差，例如大埔截水溝堤岸道路拓寬工程4年還無法發包，她有自信如果當選縣長，能展現出不一樣的行政效率，打造不一樣的彰化，和蔡其昌主政的台中市一起起飛。

蔡其昌指出，他和黃秀芳在這次選舉都算是「卡歹命」的人，兩人都要挑戰有很多行政資源的現任首長，但他認為，地方首長非常重要，選對人可帶動地方發展，城市有沒有競爭力在於縣市首長有沒有認真。

蔡其昌說，黃秀芳是他見過條件、操守、形象都非常好的政治人物，問政理性認真，也為地方爭取很多重大建設，而台中、彰化是同一個生活圈，民眾互動緊密，他呼籲在場企業主一定要支持兩人，讓他和黃秀芳都能當選。（編輯：唐聲揚）1110913