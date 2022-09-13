陣營內部民調有起色 柯志恩：與走訪選區感受相同

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）13日下午與國民黨副主席連勝文（左3）一同出席工商建研會南區聯誼會，對於陣營內部民調顯示支持度有進步，柯志恩表示，進步幅度與自己近期走訪選區感受相同。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市長選舉剩2個多月，國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營內部民調指出，現任高雄市長陳其邁支持度47.5%、柯志恩25.1%。柯志恩表示，民調進步幅度與自己近期走訪選區感受相同。

柯陣營內部民調顯示，陳其邁支持度47.5%、柯志恩25.1%，其中20歲到39歲年輕族群，有逾40%未表態；另柯志恩在40歲至49歲及70歲以上支持率最高。

對此，柯志恩對中央社記者回應表示，國民黨智庫每個月都會有各縣市民調，藉此掌握各選區真實民調，與8月民調結果相比，9月民調進步約7%，民調結果顯示，進步幅度與自己近期走訪選區的感受相同。

柯志恩說，藉由與黨籍市議員聯合活動及其他各種活動，走訪基層接觸民眾，都感受到選民對自己的支持，也對柯志恩不再如此陌生。

柯志恩說，國民黨智庫每個月都會有內部參考民調，這是為了反映真實民意，但現在網媒的各式民調，有些誤差值高，相信智庫的民調具有可信度，但民調都是參考值，能掌握哪些區域是需要加強的，才是現階段最重要的事。

此外，柯志恩今天下午與國民黨副主席連勝文一同出席工商建研會南區聯誼會，連勝文接受媒體聯訪，被問到慈濟基金會採購BNT疫苗風波時說，民進黨台北市長參選人陳時中曾說BNT疫苗在中國大陸分裝，是刻意抹紅，非常荒謬。

連勝文痛批，指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗在中國大陸分裝，就是利用假訊息迷惑社會大眾，「這不叫瘋子，叫騙子」，難怪台灣詐騙集團多。

連勝文說，當初國民黨呼籲要進口BNT疫苗，就被抹紅說要進口中國大陸疫苗，綠營「放任鷹犬、走狗打擊對手，已經不是第一次」，只有讓綠營下台，這些人才有可能悔改，否則還會變本加厲。（編輯：謝雅竹）1110913