蔣萬安頻攻疫苗採購 陳時中籲先讓政見被看懂

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安不斷質疑疫苗採購過程，批評民進黨台北市長參選人陳時中心虛。陳時中今天回應，蔣萬安有點詞窮，應提出新事證來討論，例如讓自己的政見被看懂。

選戰倒數2個多月，陳時中今天前往木柵聖母宮參香並拜訪木柵市場，國民黨台北市長參選人蔣萬安及無黨籍台北市長參選人黃珊珊則分別前往士林及北投掃街。

陳時中參香後接受媒體聯訪表示，每名參選人都有自己的步驟，每個選區都是重要的選區，需要去仔細聆聽地方需要並搏感情，將來透過政策讓地方茁壯繁榮。

媒體詢問，如何爭取大多數選民支持、選戰策略是否為比誰犯錯少。陳時中說，要從照顧全體市民的角度安排政見，而不是侷限在特定對象裡鞏固選票，跟選民維持感情熱度也是必要的。

陳時中因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購過程飽受攻擊，昨天接受專訪時坦承感到心冷，但蔣萬安今天質疑是以心冷掩飾心虛。

陳時中回應，蔣萬安好像有點詞窮，不斷反覆一樣的攻擊語言，應該要提出新事證或新事實讓大家討論，例如讓大家看得懂自己的政見。

陳時中說，他相當注意並試圖了解蔣萬安的政見，因好的政見值得大家學習，不過蔣萬安昨天提出新創3箭，他請教了很多人，大家都看不太懂其意涵與精髓。

媒體再問，蔣萬安曾說國產疫苗發展有困境，如今是否態度不一致。陳時中說，蔣萬安的確有開過記者會，說實驗人數過多、獎勵不足導致國產疫苗發展受限，如今卻把獎勵發展國產疫苗說成圖利，前後實在是差很多。

陳時中強調，醫藥是門專業，政府有相對應的專業機構負責把關疫苗，讓人民打到好的、有效的疫苗，並保護不良反應，醫藥不會用抗中保台的想法去干涉，專業一定要放在最前面。（編輯：張芷瑄）1110914