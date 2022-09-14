綠委訪日拚國會外交 爭取支持台灣加入CPTPP

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民進黨立委、立法院台日交流聯誼會副會長邱議瑩（前左2）12日起率團訪問日本，拜會自民黨政調會長萩生田光一、政調會事務局長松本洋平、青年局長鈴木憲和及該局重要幹部等8名眾議員。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者王揚宇傳真 111年9月14日

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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨立委、立法院台日交流聯誼會副會長邱議瑩12日率團訪問日本。邱議瑩今天說，這次訪日除到自民黨本部弔唁日本已故前首相安倍晉三，也爭取日本持續支持台灣加入CPTPP等國際組織。

邱議瑩於12日至14日率領訪團訪日，團員包括民進黨立委沈發惠、林宜瑾、賴瑞隆、張宏陸及台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉，推動台日國會外交。

邱議瑩今天發布新聞稿指出，訪團抵達日本後，第一個行程就是到自民黨本部弔唁安倍晉三，傳達台灣人民對於安倍晉三長期支持台灣、勇於為台灣發聲的感謝與不捨，接續也拜會自民黨政調會長萩生田光一、政調會事務局長松本洋平、青年局長鈴木憲等8位眾議員。

邱議瑩指出，此次目的是要傳達台灣人民的感謝之意，感謝日本政府在過去台灣最急需疫苗時，六度捐贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、累積約420萬劑，幫助台灣走出困難；同時也親自到日本，傳達對於安倍晉三長期友台及提倡「台灣有事，即日本有事」的感激之情。

邱議瑩表示，訪日期間有拜會日本政府多位副大臣、國會參眾議員等朝野政要，與他們討論COVID-19防疫政策、台日農業相關問題，並推動台日強化農林水產品貿易伙伴關係、供應鏈及數位資安相關領域合作，也爭取日本持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等國際組織。

邱議瑩說，拜會名單包括日華議員懇談會長古屋圭司、立憲民主黨參議員蓮舫等7位眾、參議員，以及首相輔佐官岸信夫、農林水產副大臣野中厚等人。

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邱議瑩說，因為COVID-19疫情的關係，這2年多來台日雙方的國會議員交流減少了很多，希望未來能夠更緊密的交流、重啟雙方互訪。

林宜瑾在臉書撰文提到，台灣人愛用日貨、日本也長期支持台灣農產品，希望將來能有更多台灣水果銷往日本。而在科技合作、資安、再生醫療方面，也希望台日雙方能夠相互合作，一起為所有民眾打造更美好的未來。（編輯：翟思嘉）1110914