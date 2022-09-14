高醫驗毒錯誤 監委：應再次全面清查協助受害人求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）監委蔡崇義、張菊芳、王麗珍今天說，調查高雄醫學大學附設中和醫院毒品檢驗錯誤案後，要求法務部、司法院再次全面清查，積極辦理應聲請再審案件，協助受害人依刑事補償法請求補償。

高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室遭爆，自2020年起，將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致許多持有毒品案從無罪變有罪、有罪刑度增加等，甚至有人因此坐冤獄。

蔡崇義、張菊芳、王麗珍透過新聞稿指出，調查後除要求司法院、法務部再次全面進行清查外，並要求與該醫院清查結果相互勾稽，結果發現比對後仍有不符者5件。

監委表示，針對醫院鑑驗錯誤案件，如果這些毒品已經銷毀，請司法院、法務部轉知法官、檢察官可藉由重新判讀質譜圖予以複驗。經司法院、法務部清查確認後，要求法務部積極辦理應聲請再審案件，並協助受害人依刑事補償法請求補償。

調查發現，法務部與衛福部食藥署對於誰是毒品檢驗機構管理的主責機關，有不同意見；行政院應研謀解決方法，對毒品檢驗機構有更完善地管理。台灣高等檢察署應積極督導、協助本案毒品檢驗勞務採購契約的招標機關，追究高醫附設醫院的契約責任，還有受害人依刑事補償法請求國家補償，所衍生向該醫院求償等問題。

監委說，為因應新興毒品種類的不斷翻新，對於毒品檢驗勞務採購契約履約期間，如行政院另公告新增毒品種類，如何確保得標的毒品檢驗機構具備相關鑑驗能力，也要一併審慎研議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監委指出，法醫所在109年12月發現高醫附設醫院鑑驗毒品錯誤情事後，主動通知及協助該醫院辦理後續更正事宜，並多次利用個案鑑定報告回函，提醒院檢機關注意，有效避免傷害繼續擴大，法務部宜研酌是否予以適當獎勵。

監委表示，毒品鑑定錯誤案雖在後續相關個案判決書中都有揭露，但司法院、法務部及食藥署卻遲至110年12月中，經媒體報導後才知悉，顯見跨機關的橫向聯繫機制不足，亟待改善。案發後法務部雖研訂「建立異常檢驗案件通報機制」改善作為，卻未將司法院納入，宜會同司法院研商精進方案。（編輯：翟思嘉）1110914