綠營：中國阻擋台灣買疫苗 國民黨應該要譴責

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（中央社記者王揚宇、王承中台北14日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會，說明政府當時購買BNT疫苗遭中國阻擋情形，並指國民黨故意忽略，協助中國掩飾相關過程，呼籲國民黨對於中國阻撓台灣取國際疫苗，一定要公開表態及譴責。

國民黨立法院黨團書記長李德維今天告訴中央社記者，當時試圖抹紅BNT的人，不就是這些民進黨的政治人物，所以是誰在阻擋，民進黨做了什麼，自己心知肚明，不要再用謊言欺騙台灣人，人民的記性沒那麼差。

媒體報導慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露去年採購BNT疫苗遭政府勸阻。國民黨立法院黨團13日指出，這是前衛福部長陳時中為了高端疫苗在擋；民進黨團則說，這是中國在擋，國民黨不要以疫謀亂。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天召開「中國擋疫苗，中國國民黨不敢吭氣？」記者會，再次說明台灣原本有機會取得BNT疫苗，結果中國從中阻撓，而且搜尋過往新聞發現，例如前美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）曾說，台灣取得疫苗的途徑被截斷，或是有德國議員揭露中國阻擾台灣購買疫苗等。

林靜儀說，今天開記者會是要幫國民黨恢復記憶，她也想問國民黨，是否遇到中國政治問題就選擇避而不談，只會對內抹黑中央流行疫情指揮中心指揮官跟衛生福利部。

羅致政說，他感謝慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會等團體，當時跟政府一起努力、克服困難，然而這整件事情的源頭，要回到中國阻撓台灣取得國際疫苗，但國民黨選擇故意忽略，也不敢吭氣。

羅致政表示，國民黨再怎麼亂，也不該協助阻擋台灣取得疫苗的中共政權，把矛頭指向自己的政府。他呼籲國民黨誠懇面對民眾都知道的事實，對於中國阻擋台灣取得疫苗的行為，一定要公開表態及譴責中國。（編輯：楊凱翔）1110914