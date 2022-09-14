駐加代表：國際民航組織大會 台灣不該被拒門外

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（中央社記者程愛芬溫哥華13日專電）駐加拿大代表曾厚仁接受中央社專訪表示，台灣代表一個良善的力量，13日登場的第77屆聯合國大會及月底將在加拿大蒙特婁召開的國際民航組織大會都應該納入台灣，讓台灣發揮更多能量貢獻國際社會。

加拿大最大全國性英文報紙「環球郵報」（The Globe and Mail）9月13日頭版刊出「支持台灣入聯」（UN for Taiwan）廣告。加拿大「多倫多星報」（Toronto Star）8月31日登出全頁廣告「台灣是加拿大可信賴的夥伴」，呼籲加拿大支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

對於加拿大僑界出錢出力挺台，曾厚仁衷心感謝。他說：「台灣在國際上的能見度不斷擴大，其中僑胞無私的付出和努力占了非常大的功勞。」

剛上任的曾厚仁馬不停蹄拜會各個僑界組織，積極為9月下旬召開的國際民航組織（ICAO）大會做準備，爭取台灣有意義地參與會議。

國際民航組織是主管全球航空事務的重要機構，確保全球民航部門安全有效運作，每3年在加拿大蒙特婁召開大會。可惜在中國政治力干預下，台灣總是被拒於門外。

曾厚仁表示，今年情況更特別，因為中共在台灣周邊海空域進行實彈軍演，對台北飛航情報區及鄰近飛航情報區造成嚴重安全困擾，國際航班因此大亂。一個國家恣意妄為的動作就會對世界造成很大影響，台北飛航情報區是ICAO全球300多個飛航情報區之一，是亞太地區重要航空樞紐。「今年大會主題是『重新連接世界』，何以缺漏台灣？」

就算今年依然無法受邀進入會場，曾厚仁和駐加拿大代表處籌劃了許多活動主動出擊，包括國際媒體記者會、專業研討會、外交晚宴，還租用小型飛機在國際民航組織總部大樓上空拖曳文宣標語Reconnecting Taiwan and ICAO（重新連結台灣與國際民航組織）。

曾厚仁說，「千萬不要覺得每3年燒一次冷灶很灰心」，點點滴滴持續努力，終會有意想不到的效果，例如今年特殊的兩岸局勢，可趁機把台灣缺席ICAO的風險向世界報告，相信會更多國家認同台灣的立場。」

在深化台灣與加拿大關係方面，曾厚仁說，今年初台灣與加拿大已啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，FIPA）探索性討論（exploratory discussions），接下來就是一步步推進。「FIPA是台加實質關係進展最重要的一塊，我希望任內能讓這個務實性的合作有好結果。」

曾厚仁派駐過美國和歐洲，曾任駐愛爾蘭代表、駐帛琉代表、總統府副祕書長、國家安全會議副祕書長、駐歐盟兼駐比利時代表、外交部政務次長，是非常資深的外交官。

被問到加拿大挺台力度似乎不及日本、美國或一些歐洲國家，曾厚仁說，這正是外交官要努力的地方，讓更多國家可以更認識台灣的美好。「這兩年加拿大朝野都看到『台灣能幫忙』（Taiwan Can Help），不論在公共衞生、供應鏈重組、民主治理或公民社會等方面，台灣都是加拿大信賴的夥伴，彼此共享價值觀。因此加拿大多次發出支持台灣的聲音，這就是雙邊關係的一種進步。（編輯：馮昭）1110914

僑委會委員長童振源（右6）9日訪問加拿大蒙特婁，駐加拿大代表曾厚仁（右7）與僑界共同歡迎。 （駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年9月14日

加拿大僑界集資在9月13日「環球郵報」（Globe and Mail） 頭版刊登「支持台灣入聯」（UN for Taiwan）的廣告。 （多倫多台灣同鄉會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年9月14日