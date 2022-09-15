林鶴明：國民黨選戰回憶負面疫情 民眾會有公評

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（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨副秘書長林鶴明今天表示，國民黨要讓選民回憶負面疫情，但民進黨台北市長參選人陳時中這兩年的防疫表現，可以獲得台灣社會較公平的評價，如果國民黨疫苗議題打過頭或無限上綱，台灣社會還是會有一定公評。

林鶴明上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，他指出，今年是地方縣市長選舉，投票應該聚焦於過去8年到底做得好不好，但是現在選戰主軸與議題未能聚焦台北市長過去8年做得好或不好，反而在討論疫苗。

他表示，年底九合一選舉不是選下一屆防疫指揮官，無黨籍市長參選人黃珊珊是執政的前台北市副市長，她才應該被檢驗與監督，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻忘記監督黃珊珊。

至於疫苗問題成為近日選戰焦點，林鶴明認為，國民黨策略很清楚想要讓選民回憶疫情負面的那一塊，但對民進黨台北市長參選人陳時中而言，防疫這兩年的表現「沒有功勞也有苦勞」，台灣社會應該可以給陳時中比較公平的評價。

不過，只要國民黨認為可以因疫苗議題得利，這個議題會繼續發展下去，林鶴明說，但打過頭或無限上綱，台灣社會還是會有一定公評，如果防疫真的做得那麼差，「蔡總統與蘇院長的執政滿意度也不會是現在這個狀況」。

他並認為，台北市選民不是在選防疫指揮官，蔣萬安如果繼續操作疫苗議題，會愈顯空洞，一直講疫苗沒有進來，就能當台北市長嗎，這是蔣萬安最大的隱憂與問題。

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林鶴明表示，蔣萬安認為蔣經國會吸引選票，「這個更平行時空」，他建議蔣萬安乾脆穿一件襯衫上面印著祖孫輩的合照，看起來票會更多一點。

至於民進黨的勝選標準是台北市贏就算贏，還是台北市與桃園市贏就算贏，林鶴明說，民進黨努力爭取每個縣市都獲取勝利。如果九合一選舉結果不好，民進黨秘書長林錫耀、兩位副秘書長林飛帆、林鶴明是否都要下台的問題，林鶴明說，「是，我們都要下台」，但會努力選好。（編輯：郭無患、蘇龍麒）1110915