參加碳權交易論壇 柯志恩：打造高雄成碳交易中心

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，高雄是重工業區域，未來碳交易推行趨勢下，產業勢必會受到衝擊，但若能利用港口優勢打造成亞太碳交易中心，會有相當大市場。

柯志恩今天上午到三民市場掃街、到三鳳宮參香並接受媒體聯訪，被媒體問及昨天與高雄市議員陳美雅一起參加台灣碳權交易推廣協會舉辦的「台灣碳權交易論壇」。

柯志恩說，對於2050淨零排放，歐盟、美國也將相繼開始課徵「碳關稅」，高雄是重工業發展區域，面對碳稅課徵、氣候變遷因應，勢必面臨衝擊，需要討論細節因應，昨天在論壇上與專家學者討論，未來高雄如果能利用得天獨厚的港口優勢，打造成亞太地區碳交易中心，會有相當大市場。

現場媒體詢問柯志恩9月30日的誓師大會，宣傳文宣可見「翻轉高雄」口號，似與高雄前市長韓國瑜當年一樣。柯志恩說，翻轉並不是官方定的口號，可能是有支持者製作文宣，如翻轉低薪、翻轉高雄人的生活等，未來可能還有非常多不同版本。

媒體追問誓師大會是否將有韓團隊人物站台。柯志恩說，9月30日是柯志恩大家族團聚活動，會有哪些人站台，都還在規劃中。

柯志恩近期少有廟宇參拜公開行程，現場有媒體詢問是否與先前廟宇行程接連被解讀為遭拔樁有關。柯志恩說，自己來到高雄後，從未停止過廟宇參拜行程，只是因為有些人覺得開放行程會造成困擾，因此沒有開放。

柯志恩說，廟宇是中立、開放的地方，對候選人來訪都會表達歡迎，「沒有拔樁不拔樁的問題」，不應因為候選人前後走訪，就有選舉動作色彩描繪。（編輯：陳仁華）1110915