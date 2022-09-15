立委揭違反廢清法10大企業 籲環保署速提修法版本

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（中央社記者王揚宇台北15日電）時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天揭露近3年違反廢清法的前10大企業，呼籲政府正視事業廢棄物違法處置與流竄問題，環保署也應盡快提出廢棄物清理法等修法版本，為下一代留下乾淨環境。

陳椒華今天偕台南市議員參選人陳建大明、新北市議員參選人吳香君在立法院召開記者會，公布2019年至2021年違反廢棄物清理法裁罰累計金額及次數前10多的企業名單。

陳椒華說，環保署正在準備廢棄物清理法的修法，而依據統計分析，近3年被依廢清法裁罰金額最多的企業，連續3年都是台塑石化，而裁罰次數最多的企業，連續3年則是勝朢營造公司。

陳椒華呼籲，目前台灣廢棄物產量大增，特別是事業廢棄物違法處置與流竄情形，已是刻不容緩須面對的嚴重問題，環保署除應盡快提出廢清法修法版本，也要從源頭催生資源永續管理法，嚴格規範及管理廢棄物再利用，從源頭對事業廢棄物進行控管及減量。

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陳建大明指出，丟棄有害廢棄物可能會讓有毒物質進入到農田、魚塭和灌溉系統，危害公共利益，應該要加重相關違法廠商的刑責，才不會讓罰也罰不怕的廠商繼續擺爛，打擊第一線執法人員士氣。

線上參與記者會的台南社區大學環境小組研究員晁瑞光表示，呼籲廢清法修法時應要求企業社會責任，產出端必須減少事業廢棄物與積極再利用；另外民間提出的資源有限循環管理法，也希望能被積極討論。（編輯：蘇志宗）1110915