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照片現蹤政大男廁 陳時中不在意：符合校規就好

2022/9/15 13:10
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）民進黨台北市長參選人陳時中照片遭貼到政治大學男廁隔板上，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱學弟們非常有創意，陳時中則說符合校規就好、不會在意。

「NCCU政大學生交流板」臉書社團昨天出現一則貼文，指政治大學圖書館四樓男廁隔板上出現一張陳時中的照片。

蔣萬安今天上午拜訪國民黨台北市議員陳義洲時被問及此事，笑稱學弟們非常有創意，同時提醒參選人們推出政策或拍攝影片應更謹慎小心。

陳時中出席競選市長美容美髮業後援會成立大會前接受媒體聯訪表示，學校裡有校規，符合校規就好，他不會在意。

媒體追問，怎麼看蔣萬安形容這件事是創意。陳時中笑著表示，「那以後如果別人創意到他（蔣萬安）身上時，就要請大家多包涵」。

此外，媒體詢問，美麗島電子報董事長吳子嘉指控陳時中貪污，會不會考慮提告。陳時中回應，會做相關考慮，但很多人會在選舉期間運用這種誇張、無稽的言論，誘使參選人提告，藉此博得一定聲量、獲取個人利益，他不會幫助這些人達到目的。（編輯：方沛清）1110915

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