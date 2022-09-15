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陳時中：提政見照顧所有市民 目標贏得50%選票

2022/9/15 13:27
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，不會以攻擊各別參選人當成選舉策略，也沒有去計算誰獲得多少選票就會贏，而是以提出能照顧到所有市民政見為主，目標贏得超過50%選票。

陳時中上午出席競選市長美容美髮業後援會成立大會前接受媒體聯訪，對於選戰策略表示，沒有去計算誰獲得多少選票就會贏，還是以提出能照顧到所有市民的政見為主，而不是去計算各陣營支持度的增減。

陳時中指出，他的目標是贏得超過50%選票，以大眾而不是小眾為出發點來照顧大部分市民，且有超過50%的支持作為後盾，施政才能順暢，讓市政加速進步。

對於民進黨副秘書長林鶴明今天提出的選情分析，陳時中坦言，還沒有完全瞭解林鶴明所言，但他不會以攻擊各別參選人當成選舉策略，策略仍是爭取50%以上選民認同，照顧、貢獻全體市民。

媒體詢問，外界認為投陳時中一票等於投媒體人周玉蔻一票，是否會對選情造成影響。陳時中指出，每名媒體人或新聞人都是獨立自主的個體，自己代表自己、自己對言論負責，外界不需要把誰跟誰勾在一起，這是不好的。（編輯：方沛清）1110915

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