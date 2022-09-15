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陳時中拋3項勞工政見 補貼尋職交通最長3個月

2022/9/15 15:25
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出3項勞工政策，包含提供最長3個月的職訓或尋職交通補貼、增設高齡就業推動平台，並在市府持股超過一定比例的事業單位建立勞工董事制度。

陳時中今天下午在臉書發文表示，勞工是國家的根基、維持經濟發展的動力，建構全方位勞工政策是他的主要目標之一，所以向大家報告「勞工3箭」。

陳時中指出，首先是加碼職業訓練或尋職交通補貼，配合勞動部已推出的職訓生活津貼，將加碼最長3個月的公共運輸定期票，減輕求職者找工作與上課移動的負擔，鼓勵、協助民眾進入職場。

陳時中說，接著是比照公營事業管理法的精神，在市府持股超過一定比例的事業單位建立「勞工董事制度」，依據產業民主原則指派勞工董事參與經營，並鼓勵勞工認股，以獎勵提撥方式持股信託，使員工也成為企業所有權人，讓勞工與企業成為共同體，一起拚經濟。

陳時中表示，最後，他將加強高齡者求職需求與企業僱用間的媒合，積極輔導企業進行職務再設計，並改造工作場域設施，提供適合高齡者的職務，同時在現有就業服務站中增設「高齡者就業推動平台」，主動開發就業機會、提供社會保險及獎助金申請資訊、打造企業高齡友善環境、協助擬定退休後再就業計畫，解決高齡者尋職困難。（編輯：張銘坤）1110915

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