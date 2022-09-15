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明新科大前汽機車爭道 周江杰提替代道路

2022/9/15 16:23（9/15 16:46 更新）
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民進黨新竹縣長參選人周江杰（後中）日前到明新科技大學前站街拜票，發現上下班時間，汽機車爭道嚴重，他15日表示，未來若當選縣長，會立即規劃一條直接銜接竹北市鳳岡路的替代道路，以紓解車潮，保障民眾通行安全。（周江杰團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月15日
民進黨新竹縣長參選人周江杰（後中）日前到明新科技大學前站街拜票，發現上下班時間，汽機車爭道嚴重，他15日表示，未來若當選縣長，會立即規劃一條直接銜接竹北市鳳岡路的替代道路，以紓解車潮，保障民眾通行安全。（周江杰團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月15日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，明新科大前道路，汽機車爭道，還有學生穿梭在車陣中，險象環生，應規劃一條直接銜接竹北市鳳岡路的替代道路，提升用路安全。

周江杰團隊發布新聞稿指出，日前在明新科大前站街拜票，發現只要在上下班時間，汽機車爭道嚴重，新豐往竹北交通缺乏整體路網規畫，導致車輛都擠在台1線上，不僅造成塞車，也對行人安全造成威脅。

周江杰說，站在新豐鄉台1線新興路與康樂路、三民南路的路口，能看到往新竹工業區繁忙的車潮，還有趕著上課的學生，在車陣中穿梭，此路口應要有更好的設計與改善。

周江杰指出，會路過此路口者，主要是前往明新重劃區、坪頂重劃區的上班族，未來，若當選縣長，他會立即規劃一條直接銜接鳳岡路的替代道路，以紓解車潮，保障民眾通行安全。（編輯：方沛清）1110915

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