台灣政策法案 綠委：有助嚇阻中國對台動武

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（中央社記者王揚宇台北15日電）美國參議院外委會今天通過「台灣政策法案」。外交學者出身的民進黨立委羅致政今天說，與台灣關係法相比，這部法更進一步明確處理台海安全問題，也能嚇阻有意圖與能力對台動武的中國。

民進黨立委林俊憲則在臉書撰文表示，如果說台灣關係法定義過去40年的台美關係，那麼台灣政策法案就是為下個40年的台美關係打基礎，這就是它的歷史定位。

美國參議院外委會今天高票通過「台灣政策法案」，通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。法案接下來將送交院會審議。

羅致政下午接受媒體訪問談到台灣關係法與台灣政策法案不同；他說，1979年台灣關係法形成的歷史背景，在於當時中國處於改革開放時期，沒有意圖也沒有能力以武力解決台灣問題，以及建立在中國以和平方法處理台海議題，因此美國提供給台灣的武器只有防禦性武器。

羅致政說，台灣政策法案則是建立在中國有意圖也有能力用武力解決台灣問題，而且這個觀點在美國國內是有共識的，就連行政部門也很難推翻；因此立法部門想藉由這部法案，嚇阻有意及有力對台灣動武的中國，並且讓中國打消念頭。

羅致政指出，台灣政策法案的內容，不僅補強台灣關係法的不足，很多部分還超越台灣關係法，不只在武器提供上，還有提供自衛能力的相關物資與服務，但這不是要對中國挑釁，而是要提升嚇阻中國的意圖與能力。

羅致政認為，台灣關係法下的台美關係，強調台灣人民與非官方，這可能被美國行政部門過度解釋，因此長期以來自我限縮，導致台美關係發展有所限制；台灣政策法案則是立法部門要幫行政部門鬆綁，讓美國與台灣發展的政治關係開綠燈。

另外，外界關注美國對台是採戰略清晰還是戰略模糊政策，羅致政認為，台灣政策法案幾乎打破戰略模糊，把美國對台安全承諾非常明確化。

法案接下來將送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

羅政政分析，參議院全院討論時，一定會有很多意見與看法，行政部門要去溝通，美國現在碰到選舉期間，接下來又會碰到耶誕節，這個案子可能會在拖一下，真正討論恐在明年。

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不過，羅政政說，由於現在是選舉時間，政治人物很難對中國示弱，因此可以利用這個黃金時期，讓這個案子盡快推動，相信未來一段時間，仍會是國會熱點。

林俊憲認為，台灣關係法的重點在於定義台美間該如何互動往來，以及美國對台灣前途的關切，而台灣政策法案則是進一步將關切轉化為實質行動，透過軍援展現不容任何人改變台海及印太現狀的決心，而允許主權象徵展示，更是讓台灣地位正常化進了一大步。（編輯：蘇志宗）1110915