蒲亭挺中言論 外交部：顛倒是非、曲意奉承

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）重申支持「一個中國」原則並譴責美國在台海挑釁，外交部今天表示，對於蒲亭顛倒是非的說法，表達嚴正抗議。

外交部並對俄國扈從中國共產黨威權擴張主義政府，持續在國際間發表貶損台灣主權的不實論述，予以嚴厲譴責。外交部批評俄中是威權合流、抱團取暖，中國協助俄羅斯經濟，俄羅斯則曲意奉承中方的荒謬言論。

俄羅斯總統蒲亭於15日與中國國家主席習近平在烏茲別克出席「上海合作組織」元首峰會並於場邊會晤時，做出上述發言。

外交部發布新聞稿指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，雙方在民主、自由、人權及法治等方面存在巨大差異，中國共產黨專制政權連一天都沒統治過自由民主台灣，這是長年存在的事實與國際公認的兩岸現狀，無論中國共產黨政權如何片面扭曲其對台灣的主張，都無法改變客觀事實。

外交部表示，自俄羅斯非法侵略烏克蘭以來，俄羅斯受到國際社會制裁，但中俄雙邊經貿往來反而暴增，中國協助維持俄羅斯的經濟穩定，俄羅斯因此「曲意奉承中方的荒謬言論」，發表違背事實、貶損台灣主權的不實陳述，台灣強烈不滿也無法接受。

外交部表示，中國日以繼夜威脅台灣國家安全，意圖片面改變台海現狀，以遂行其擴張主義，卻在國際上與侵略者俄羅斯抱團取暖，反稱維護和平與現狀者為挑釁，高度顯示中俄威權合流對國際和平穩定與民主自由造成的危害。

外交部呼籲國際社會，共同譴責中國共產黨政權對台威脅，阻止威權主義的擴張。

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外交部強調，台灣位居世界守護民主政體的前沿，樂願與所有堅定捍衛民主自由價值理念的國家互動交往，也歡迎全球抵抗威權威脅、支持台灣的國際友人來訪。

外交部表示，台灣政府與人民將本著自助人助的決心，全民團結一致，堅定防禦中國對台灣的文攻武嚇，並加強與包含美國在內等民主陣營國家合作，厚植國際友台的正義力量，堅定捍衛台海安全、民主自由的共享價值及以規則為基礎的國際秩序。（編輯：翟思嘉）1110916