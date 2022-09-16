立院朝野協商定23日開議 警械使用條例30日拚三讀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北16日電）立法院朝野黨團今天歷經100分鐘左右的協商，敲定23日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。台南殺警案後引發關注的警械使用條例修法，朝野也決定30日拚三讀。

此外，朝野黨團也同意，20日下午14時協商有關數位發展部歸屬於何常設委員會主審，並邀請數位部長唐鳳列席。

立法院第10屆第6會期9月1日開始立委報到，外界關注立法院何時正式開議。游錫堃今天召集黨團協商，各黨均派員出席研商「第10屆第6會期開議日」相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這個會期是預算會期，又碰上選舉，立法院議事上除了總質詢，還有民國112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案等4大預算及法案要處理，因此建議23日開議。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，建議20日就開議，盡早上軌道，也能讓各委員會選舉召委的期程展開，因為這會期除了預算，還有很多法案要處理，例如性暴力犯罪防制「四法」、平均地權條例部分條文修正草案等。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，建議20日開議、23日進行總質詢，也希望在院會有一個數位發展部的專案報告，以及立法院要協商到底數位發展部要歸哪個委員會審查。

國民黨立法院黨團書記長李德維說，如果是20日開議，很多立委可能已經排定行程，要給大家一點緩衝，因此建議23日開議，國民黨團也關切警械使用條例修法，希望能盡快處理討論。

柯建銘第二輪發言時表示，每一個政黨都有其優先法案，他都尊重，但如果要數位部的專案報告，其實上會期都已做過相關討論，不建議這樣做；要歸給哪個委員會，尊重立法院議事處安排。

歷經約100分鐘的討論，朝野黨團達成共識，23日開議，當天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

此外，10月4日及10月7日，邀請蘇貞昌、財政部長蘇建榮等人及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

另外，鑒於台南殺警案引發外界討論相關法令修法可能，其中又以立法院內政委員會已初審通過、仍待協商的警械使用條例部分條文修正草案，最為大家關注。

朝野黨團代表均認為，應加速修法期程，因此決定在30日的院會討論，拚當天完成三讀。

特別的是，協商過程中，朝野黨團就平均地權條例部分條文修正草案進行攻防；邱顯智質疑到底執政黨在這會期要不要讓它通過，也指國民黨、民進黨反對平均地權條例。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗反駁邱顯智的說法，也說他大方向支持，而且現在執政黨是民進黨，請邱顯智不要攻擊國民黨。

柯建銘指出，各政黨都可以有自己的主張，他認為這部法要經過大家的討論，「不是我說的算」，要理性討論，也要考量國內外政經情勢變化。（編輯：蘇龍麒）1110916