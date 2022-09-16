蘇東啟案史料彙編 國史館17日發表新書

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（中央社記者溫貴香台北16日電）國史館與國家人權博物館17日將發表蘇東啟案史料彙編新書，重建當年過程。國史館指出，此案主要即蘇東啟等人有感於「自由中國」雜誌社成員雷震推動組黨已不可行，擬結合陸戰隊台籍士兵以武力舉事，凸顯「武裝革命」色彩。

國史館下午發布新聞稿表示，1961年發生的蘇東啟案，牽連達上百人，其中有50人遭判刑確定。因涉案人大多居住在雲林縣虎尾、北港、西螺、斗六、古坑、林內、東勢，過去有稱為「雲林大橫禍」。

國史館指出，此案的重大特色，為當年多位移防雲林莿桐鄉饒平樹仔腳台籍陸戰隊士兵被判處重刑。參與其中的蘇東啟以及詹益仁、張茂鐘等「虎尾團隊」有感於雷震等人推動組黨在政治上已不可行，擬結合陸戰隊等人以武力舉事，凸顯出本案「武裝革命」色彩。

國史館表示，蘇東啟案發至今已60餘年，尚有不少真相仍待釐清，隨著檔案日益開放，2000年後，先透過警總檔案、國史館蔣中正總統文物，及黃杰將軍任職警總工作日記等史料，重建事件經過；2016年後，已可見更具關鍵的國安局、調查局等機關檔案。

國史館表示，在這些檔案裡，記錄了線民資料及監控情資，包括國安局的高級線民及調查局的日常監控資料。 原來當年有一位高級線民在中國民主黨組黨運動期間已向當局密報情資。

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國史館與國家人權博物館17日下午在國史館大禮堂合辦「《蘇東啟案史料彙編》新書發表暨座談會」，邀專家學者及受難前輩座談，希望能從更多的戰後台灣政治史料中，增進對威權統治時期政治發展的認識。

「蘇東啟案」發生在1961年，當時擔任雲林縣議員的蘇東啟（前雲林縣長蘇治芬的父親），被警備總部以「台獨叛亂組織」羅織罪名逮捕，被判決死刑，後來改判無期徒刑，坐了15年的黑牢。（編輯：林興盟）1110916