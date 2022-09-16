立陶宛商務團參訪成大 交流光電與生醫領域

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立陶宛首任駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）（左2）16日下午率領商務團成員參訪成功大學理學院，討論光電與生醫科技領域的合作前景，盧百利說，很開心了解台灣學界現況，也非常期待未來有進一步合作。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）立陶宛首任駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）今天率商務團參訪國立成功大學理學院，期能帶動未來台灣及立陶宛之間關鍵產業發展與人才培育契機。

成功大學發布新聞稿指出，盧百利率領的商務團，在外交部歐洲司專門委員黃建章陪同下，今天下午參訪成大理學院，雙方討論光電與生醫科技領域的合作前景。

盧百利說，他很開心了解台灣學界現況，也非常期待未來有進一步合作。

成大副校長蘇芳慶表示，目前台灣許多半導體領導產業駐點在南部科學園區，南科和成大互動密切，代表成大有足夠優勢促進立陶宛與台灣之間科學研究合作。

盧百利商務團成員，包括以立陶宛雷射協會會長Gediminas Račiukaitis（音譯：格迪米納斯．拉丘凱蒂斯）為首的光電（Photonics）廠商，及立陶宛生物科技協會Tomas Andrejauskas（音譯：托馬斯．安德烈亞斯卡斯）帶領的生物科技（Biotechnology）廠商等人。

商務團今天下午參訪成大物理系新世代多功能複雜性氧化物實驗室、應用光學實驗室、光學介面實驗室、量子光學實驗室與奈米束磊晶實驗室等執行尖端科研實驗的場域，以了解台灣學界應用設備現況。

成大理學院院長蔡錦俊、成大產創中心企業關係與技轉中心主任張志涵等人，則向立陶宛參訪團簡介成大校務概況與產學合作現況，並進行個別產業交流。

成大表示，立陶宛關鍵雷射技術，在全球雷射產業位居前茅，未來立陶宛技術優勢和台灣完整半導體產業鏈若能結合，將有望提升兩國領航產業的國際競爭力。

成大理學院暨生醫科技研究人員也將組團實地參訪立陶宛，增進科學研究合作可能，並評估對立陶宛廠商的規劃課程、培訓業師等可行方案，以銜接半導體產業界資源，為跨國合作提供助力。（編輯：陳政偉）1110916