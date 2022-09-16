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聖克里斯多福大使將離任 外交部贈大綬景星勳章

2022/9/16 21:57（9/16 22:21 更新）
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外交部部長吳釗燮（右）代表政府頒贈「大綬景星勳章」予聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯（左）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月16日
外交部部長吳釗燮（右）代表政府頒贈「大綬景星勳章」予聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯（左）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月16日
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（中央社記者黃雅詩台北16日電） 外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯，表彰她駐台14年期間的卓越貢獻。

哈金斯致詞時感謝台灣協助克國推動國家建設的貢獻，克國將堅定支持台灣的國際參與，她對於即將離開台灣這個第二故鄉深感不捨，未來仍將以台灣友人身分持續為台灣發聲。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮表彰哈金斯（Jasmine Elise Huggins，另譯：哈菁絲）任內對深化台克兩國邦誼的努力，多位駐台使節、代表出席觀禮，氣氛溫馨感人。

吳釗燮致詞時，感謝哈金斯駐台14年期間，促成多位克國高層首長訪台，並不遺餘力地促進兩國經濟、教育、文化及觀光交流，積極參與台灣燈節、職棒開球、加勒比海食品展及各地藝文節慶活動，與許多台灣友人建立深厚情誼。

吳釗燮指出，哈金斯擔任使節團團長期間，與所有駐台使節合作無間，大力促進各國使節與台灣各界交流，哈金斯尤其重視性別平等議題，與外交部共同致力於推動女性平權，強化兩國人民之間的交流。

吳釗燮強調，在台灣面對疫情和中國武力威脅的挑戰時，感謝哈金斯和聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府堅定不移的支持，並基於共享的民主和自由價值，積極為台灣參與國際而發聲。

哈金斯表示，任內工作成果歸功於克國駐台大使館全體人員的努力，也特別感謝外交部、駐台使節及台灣民間各方友人鼎力相助。她強調，台克兩國自1983年建交以來，在共享自由、民主及人權價值的堅實基礎上，彼此一直相互扶持。

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聖文森及格瑞那丁駐台大使鮑曼（Andrea Bowman，另譯：柏安卓）代表外交團致詞指出，哈金斯帶領各國駐外使節與外交部推動各項合作交流，深孚眾望，感謝哈金斯熱情照顧與各項寶貴協助。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是台灣在加勒比海地區的重要友邦，長期堅定支持台灣國際參與，兩國關係友好密切，合作成果廣獲克國政府及人民肯定。（編輯：張均懋）1110916

外交團代表出席觀禮並與聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯（左7）合影留念。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月16日
外交團代表出席觀禮並與聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯（左7）合影留念。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月16日
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