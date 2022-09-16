聖克里斯多福大使將離任 外交部贈大綬景星勳章

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（中央社記者黃雅詩台北16日電） 外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯，表彰她駐台14年期間的卓越貢獻。

哈金斯致詞時感謝台灣協助克國推動國家建設的貢獻，克國將堅定支持台灣的國際參與，她對於即將離開台灣這個第二故鄉深感不捨，未來仍將以台灣友人身分持續為台灣發聲。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮表彰哈金斯（Jasmine Elise Huggins，另譯：哈菁絲）任內對深化台克兩國邦誼的努力，多位駐台使節、代表出席觀禮，氣氛溫馨感人。

吳釗燮致詞時，感謝哈金斯駐台14年期間，促成多位克國高層首長訪台，並不遺餘力地促進兩國經濟、教育、文化及觀光交流，積極參與台灣燈節、職棒開球、加勒比海食品展及各地藝文節慶活動，與許多台灣友人建立深厚情誼。

吳釗燮指出，哈金斯擔任使節團團長期間，與所有駐台使節合作無間，大力促進各國使節與台灣各界交流，哈金斯尤其重視性別平等議題，與外交部共同致力於推動女性平權，強化兩國人民之間的交流。

吳釗燮強調，在台灣面對疫情和中國武力威脅的挑戰時，感謝哈金斯和聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府堅定不移的支持，並基於共享的民主和自由價值，積極為台灣參與國際而發聲。

哈金斯表示，任內工作成果歸功於克國駐台大使館全體人員的努力，也特別感謝外交部、駐台使節及台灣民間各方友人鼎力相助。她強調，台克兩國自1983年建交以來，在共享自由、民主及人權價值的堅實基礎上，彼此一直相互扶持。

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聖文森及格瑞那丁駐台大使鮑曼（Andrea Bowman，另譯：柏安卓）代表外交團致詞指出，哈金斯帶領各國駐外使節與外交部推動各項合作交流，深孚眾望，感謝哈金斯熱情照顧與各項寶貴協助。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是台灣在加勒比海地區的重要友邦，長期堅定支持台灣國際參與，兩國關係友好密切，合作成果廣獲克國政府及人民肯定。（編輯：張均懋）1110916