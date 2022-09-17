ICAO大會將舉行 外交部推出行銷短片籲接納台灣參與

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影片來源：潮台灣Trending Taiwan

（中央社記者游凱翔台北17日電）國際民航組織（ICAO）第41屆大會27日在加拿大蒙特婁總部舉行，外交部今天推出「連接你我的天空」短片，呼籲ICAO接納台灣，也爭取國際社會持續支持台灣參與ICAO。

外交部上午表示，國際民航組織（ICAO）3年一度的大會今年是第41屆，27日在加拿大蒙特婁總部舉行。外交部今天在Youtube、臉書等平台推出「連接你我的天空」（Reconnection）全球行銷創意短片，透過「溫度」、「態度」、「距離」3個主題，以溫馨感人手法呈現台灣飛航人員熱情和專業，用溫暖拉近飛行距離，進而強調台灣在民航運輸與全球接軌，展現積極爭取參與ICAO決心。

外交部說明，短片從桃園國際機場專注於工作的地勤、空服及航管人員開場，說明台灣在機場設施、貨運物流、民航服務、飛航安全以及節能減碳等飛航領域的表現，不僅達到ICAO所制定的飛安規範及貨物全面安檢等標準，更在全球評鑑上獲得傑出亮眼的成績。

外交部指出，台灣專業優質的飛航服務，使旅客平安抵達、家人團聚，也讓台灣疫苗和花卉等經由冷鏈物流順利運抵各地嘉惠需要的人，打造更美好的世界。全片展現台灣守護全球飛航安全所做的努力，及台灣專業參與的重要性。

外交部提到，影片也呼應這屆ICAO大會主題「重新連接世界」（Reconnecting the World），凸顯出國際飛航疫後復甦，台灣在全球人流、物流居重要地位，是ICAO不可或缺的重要夥伴。

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另外，片尾也使用「Reconnecting the World - Reconnecting Taiwan & ICAO」的推案標語及主視覺，傳達在疫後世界重新連接之際，台灣與ICAO也應重新連接的訊息，呼籲ICAO接納台灣，也爭取國際社會持續支持台灣參與ICAO。

「連接你我的天空」短片除配製中、英文字幕外，外交部也將陸續製作日、德、法、西、葡、阿、烏、越、泰及印尼文等一共12種語言字幕向全球播放，上傳外交部「潮台灣」（Trending Taiwan）YouTube頻道、「潮台灣」臉書專頁、外交部臉書專頁及Instagram專頁。（編輯：郭無患）1110917