CBC訪吳釗燮 籲國際支持台灣對抗中國威權主義

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（中央社記者胡玉立多倫多16日電）加拿大廣播公司（CBC）法語電視台日前播出專訪外交部長吳釗燮。他表示，中國的野心是在全球擴張威權主義，世界各地民主國家應團結因應這種情況。

吳釗燮強調，國際社會的支持對於遏阻中國武力侵台至關重要，台灣將持續向國際社會發聲，爭取民主理念相近國家的支持。

吳釗燮是在7日接受CBC法語電視台亞洲特派員勒布朗（Philippe Leblanc）專訪，深入說明中國威脅、民主陣營團結及台加關係等議題。訪談內容14日在CBC全國法語電視旗艦新聞節目Le Telejournal及網路等多元平台播出，標題是「中國威權主義擴張」。

吳釗燮在專訪表示，中國透過軍事演習等手段，企圖孤立台灣，並實施封鎖以迫使台灣與中國統一。他警告，中國的野心不僅於此，而是在全球擴張威權主義。

吳釗燮說：「中國的野心不僅是擴張中國的影響力，而且要擴張威權主義。世界各地民主國家應該團結起來應對此情況。」

CBC指出，呼籲團結的訴求應該是被聽到了，各國代表團頻頻赴訪台灣。在美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月高調訪台前，這些訪問相對隱匿低調；如今，各國政要來訪可謂絡繹不絕。

加拿大國會議員史葛洛（Judy Sgro）計劃10月率團訪台。CBC提到加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾要民選議員考慮訪台後果，有人譴責他的反應是向中國屈服，但台灣政府不這麼認為。

吳釗燮表示：「杜魯道總理關心台灣是否會為此承擔中國侵略後果，也關心國會代表團訪台是否果真有助於台灣；另一方面，我們也看到加拿大議員不因中國威脅而受挫。政府及議員均發出正面信號，我們認為這是出於真摯友誼而給予的實質支持。」

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吳釗燮強調，台灣希望與加拿大更進一步發展經貿關係，且在亞太安全議題合作是可行的。當歐洲和其他國家談論印太戰略時，代表他們希望在安全和經濟方面交流合作，共同維護民主價值。」

渥太華去年6月宣布成立印太諮詢委員會，目的是向政府提出政策建言。有關加拿大對抗中國在印太地區影響力的戰略方針，明年可望出爐。CBC報導並指出，台灣希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的候選資格能儘快獲得審議；中國也正申請加入CPTPP。（編輯：陳惠珍）1110917