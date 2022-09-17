張善政喊告 民進黨桃園市黨部：不如誠實面對

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（中央社記者葉臻桃園17日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，對民進黨桃園市黨部散播負面文宣的行為不齒、將提告；民進黨桃園市黨部表示，文宣內容是新聞報導，張善政與其提告，不如誠實面對大眾檢驗。

張善政的行政院農業委員會研究案引發爭議，他今天出席行程時接受媒體聯訪，媒體詢問，對於近日有人在桃園社區、信箱投遞質疑張善政面對爭議案文宣品的看法。

張善政表示，這些負面文宣，下面署名是民進黨的桃園市黨部，「非常清楚，就是民進黨繼續抹黑我」，對這種行為非常不齒，而且對發文宣的動作，「我們會有回應，我們會提告」。

張善政也說，要請問民眾，民進黨在這次選舉裡面，為了抹黑他，不惜把民主政治打成抹黑政治，「這種民主政治是我們要的嗎？民進黨這種作法是我們希望看到的政黨嗎？」

民進黨桃園市黨部下午發布新聞稿表示，相關文宣皆為週刊已刊登的新聞報導，內容經過專業記者查證撰寫，再者，週刊也在各大平台上架販售；張善政之前不反應，今天才氣急敗壞大跳腳，恐是因為昨天農委會認定張善政新台幣5736萬的鉅額研究案有抄襲問題，驚覺東窗事發，意圖將抄襲事件政治化的轉移焦點手法。

市黨部表示，張善政違背諾言，遲遲不願召開記者會公開說明5736萬研究案為何拼湊抄襲，但桃園市民有知的權益，若張善政不能解釋清楚，桃園市民將擔心若張善政真的當選，用抄襲取走桃園市庫的情況恐將成常態。

市黨部表示，張善政若認為週刊內容與認知不同，與其惱羞成怒大動作提告來掩飾抄襲，不如誠實面對大眾的檢驗，才是身為桃園市長候選人該有的態度。（編輯：張銘坤）1110917