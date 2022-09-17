蔡其昌第2場造勢晚會 賴清德力挺肯定有行動力

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民進黨籍台中市長參選人蔡其昌（前右4）第2場造勢晚會前進北、北屯區，副總統賴清德（前右5）也現身站台力挺。中央社記者趙麗妍攝 111年9月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）選戰倒數，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天前往北、北屯區舉辦第2場造勢晚會，副總統賴清德站台力挺，肯定蔡其昌有行動力、可解決問題，有能力提出遠見藍圖，讓台中可以進步。

蔡其昌「台中動起來團結拚勝選」造勢晚會，首場在豐原登場，民進黨主席、總統蔡英文出席相挺。今天第2場造勢晚會來到北屯區一德洋樓前廣場舉辦，主辦單位估計現場湧入超過3000人，副總統賴清德、競選總部主委蘇嘉全站台力挺。

下午，蔡其昌前進市長盧秀燕擔任立委的選區北、北屯區，在立委莊競程以及市議員參選人陪同下車隊掃街，外界認為拔樁意味濃厚，台中市長盧秀燕明天也將和國民黨台中市議員參選人陳政顯共同成立聯合競選總部，被視為回防固樁。

賴副總統表示，蔡其昌曾擔任過助理，從基層做起、一路奮鬥，他雖非最資深的立委，卻能獲得民進黨支持擔任立法院副院長，顯見他在做人、做事、協調各方面得到肯定，這也是未來擔任市長必備的條件。

賴副總統肯定蔡其昌的政見，蔡其昌規劃4年內要有8000戶社宅，台中捷運藍線、東豐快速道路在4年內定案，更極力爭取要將國家動漫博物館留在台中，蔡其昌有行動力，可解決問題，有能力提出遠見藍圖，讓台中可以進步，呼籲大家支持。

賴副總統也提到，有雜誌對22縣市長施政評比，但是台中市的交通、教育、觀光、經濟、消防都在11名後的後段班，環保、治安更是最後一名，這些施政面向都和市民生活息息相關，唯一的方法就是改變市長。

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蔡其昌表示，自己是行動派、說到做到，所以每次選舉立委，選票一次比一次高，他要用這張成績單，證明自己是可以解決問題，可以做事的政治人物。「改變的工程已開始，改變的腳步已啟動」，選舉開票才知道輸贏，只要支持者有同樣信念，團結、勇敢站出來，支持行動派的蔡其昌當市長，一起贏回台中。

莊競程助講指出，蔡其昌競選立委時，北、北屯區屬於艱困選區，最後都能翻轉，他在海線深耕多年，行動派市長一定有機會翻盤，北北屯已翻轉，台中要跟上。台中市議員參選人曾朝榮表示，選戰激烈、不要輕敵，將支持化為選票，讓做事的人當選。（編輯：黃世雅）1110917