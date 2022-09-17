土耳其台灣校友喜相聚 黃志揚籲發聲挺台入聯合國

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駐土耳其代表黃志揚17日於2022年台灣校友會暨台灣研究第3輯發布會上致詞，並呼籲與會者廣為台發聲，共同支持台灣加入聯合國及國際民航組織。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年9月17日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電）2022年台灣校友會暨土耳其「台灣研究」第3輯發布會今天舉行，約30名土耳其官員、智庫及學者與會。駐土耳其代表黃志揚呼籲與會者廣為台發聲，共同支持台灣加入聯合國及國際民航組織。

駐土耳其代表處發布新聞稿表示，黃志揚於會中介紹，「台灣研究」第3輯（Türkiye’de Tayvan Çalışmaları-III）收錄數位轉型、氣候變遷、能源、亞太地區強權抗衡等文章，相信可以為土耳其讀者提供進一步思考及了解台灣在相關趨勢中扮演的角色。

代表處指出，台灣是世界上一股向善的力量，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈國際社會大批醫療資源、援助烏克蘭民眾逾650噸救援物資、捐贈4000萬美元（約新台幣12.5億元）協助各項援助計畫，及持續協助敘利亞難民面對各項生活挑戰。

駐土耳其代表處也與土耳其非政府組織合作，代表台灣政府捐款100萬美元協助阿富汗地震災民重建家園，以及為阿國難民婦女開設培力課程等。

黃志揚說，台灣的努力贏得國際肯定與友誼，但也看到面對再平常不過的國際間互訪，中國卻選擇在美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，採取非理性和挑釁的過度反應作為，繞台執行實彈軍演，並多次派遣軍機跨越台海中線，違反國際法，更無視東亞航道和飛行安全。

黃志揚另在土耳其「新聞時事」月刊深入專訪中強調，堅持對話解決兩岸問題才是正確的道路，裴洛西本可自由訪問一個自由的國家，威權中國罔顧兩岸互不隸屬的事實，不樂見台灣自由民主發展及與國際互動，對其封閉政治體制是一大威脅，也是缺乏自信的表現。

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國際民航組織（ICAO）9月底將在加拿大蒙特婁召開3年一度的大會。黃志揚說明，台灣因為不是國際民航組織會員，常常無法即時獲得最新民航規範，但是台北飛航情報區涵蓋18條國際航線和4條國內航線。疫情爆發前，更有185萬架航班及約7200萬人次旅客旅經這個情報區，國際民航組織應正視亞太地區飛航安全的重要性，將台灣納入。

他表示，台灣長期自主執行聯合國（UN）永續發展目標（SDGs）揭櫫的各項目標，例如自主制定到2050年實現淨零碳排放的計畫等，呼籲與會政界、學界及智庫學者等意見領袖，透過撰文、社群媒體及將今天的座談內容，以廣為周知的方式為台發聲，共同支持台灣加入聯合國及國際民航組織。（編輯：黃自強）1110917