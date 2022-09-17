陳時中：不是非要兩岸對抗 但不可能有投降主義

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（中央社記者蕭博文台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪表示，自己並不是強烈非要兩岸對抗不可，但絕對不能在武統上顯露退卻之意，也不可能有投降的主義。

陳時中接受華視「三國演議」主持人汪浩專訪，節目於今天晚間播出；汪浩問到，如果中共對台灣軍事侵略，陳時中若擔任台北市長會如何回應時，做出上述表示。

陳時中表示，自己的基本政治想法並不是強烈非要兩岸對抗不可，但台灣人一定要意志堅定，事實上就增加武統的困難，任何妥協的講法只是增加武統的可能性。

陳時中說，不見得說非要跟中國對抗不可，但是絕對不能在武統上面顯露出任何退卻之意，也不可能有投降的主義，只要有這樣一點點的念頭，或領導者講出一點點這樣的話，就會讓台灣步入很大的一個危機。

被問到指揮中心與台北市的溝通問題時，陳時中說，台北市在防疫方面一直有自己想要做的方式，當時中央也試著讓它去做，但還是出問題，中央希望互相討論、精進，但台北市就會比較想把責任推到中央來。

陳時中說，地方政府把地方事務推到中央，這樣不公平，但在防疫期間不太去想所謂的責任劃分問題，畢竟最終中央還是要概括承受。

節目來賓矢板明夫提到，有人批評因為台北市不是民進黨執政，所以疫苗上遭打壓；陳時中則回應，去年5月第一波分配疫苗時，雙北都特別多給10%，因為疫情比較嚴重，並沒有故意卡雙北。

陳時中指出，民進黨沒有執政的台中市與中央合作得很好，只要大家好好合作，問題都會很快解決，而且當時其他縣市也很緊張，他得要承受多少壓力才能夠給雙北多10%的疫苗，說卡疫苗是毫無道理的。（編輯：黃世雅）1110917