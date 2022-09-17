張善政提告民進黨桃園市黨部主委 意圖使人不當選

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）在律師等人陪同下，針對民進黨桃園市黨部發放與他有關的文宣，提告民進黨桃園市黨部主委張丞儀意圖使人不當選。（張善政競辦提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天晚間在律師陪同下，針對民進黨桃園市黨部發放與他有關的文宣，提告黨部主委張丞儀意圖使人不當選。黨部下午回應提告一事時說，文宣內容是新聞報導。

張善政的行政院農業委員會研究案引發爭議，他下午出席行程接受媒體聯訪時說，民進黨桃園市黨部散播針對他的負面文宣，將對發文宣的動作提告。

對此，民進黨桃園市黨部下午發布新聞稿表示，相關文宣皆為週刊已刊登的新聞報導，張善政若認為週刊內容與認知不同，與其惱羞成怒大動作提告來掩飾抄襲，不如誠實面對大眾的檢驗，才是身為桃園市長候選人該有的態度。

張善政晚間在委任律師陳麗玲、立委呂玉玲、市議員舒翠玲、詹江村、梁為超等人陪同下，前往桃園市政府警察局中壢分局，依違反公職人員選罷法第104條意圖使人不當選，提告民進黨桃園市黨部主委張丞儀，具體理由是9月15日至17日，民進黨桃園市黨部在桃園區與中壢區，透過派報塞信箱方式散發該文宣。

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張善政提告時接受媒體聯訪表示，對於民進黨桃園市黨部到處散發這份不實的抹黑文宣，感到非常憤怒，對於這種下三濫的手法，也非常不恥，「善良不代表好欺負，台灣人不該對這種選舉抹黑奧步的手法姑息」。

張善政指出，決定晚間就到警局提告，是要用實際行動來捍衛清白，打擊民進黨的選舉奧步，「未來從桃園開始，桃園的未來從乾淨的選舉開始」。（編輯：陳正健）1110917