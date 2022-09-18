遭指為張善政研究案淪選舉打手 農委會：依合約行事

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（中央社記者張雄風台北18日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案引發爭議，農委會要求張善政9月底前提書面說明。副主委陳駿季今天指出，所有要求都依合約行事，若稱農委會為選舉打手，是不妥的。

國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會日前公布，有21篇子報告有程度不同重複情形，其中6篇重複度高，已行文宏碁公司、張善政9月30日前提書面說明。

農委會副主委陳駿季今天出席「第十二屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，媒體提問用論文規格審查報告是否「殺雞用牛刀」，陳駿季指出，農委會補助、委辦計畫，如果是透過科技預算執行，就要符合科技預算相關規定，要比照期刊方式處理，這無庸置疑，不會因人而改變遊戲規則，都是依據合約規範。

至於外界質疑農委會成為選舉打手，陳駿季認為，農委會進行的是完全公平的角度，就是根據合約，合約規範內的農委會會去處理，合約外的就不會特別要求額外的動作，如果依合約所做的事就被稱為打手，是不妥的。

關於複查結果公開的時間點，是否會避開選舉的敏感時間點。陳駿季說，選舉是一件事、查證是一件事，現在到9月底前是靜待宏碁回應，他們也需要時間檢視，之後農委會還會對宏碁的說明進行內部檢視，如果還有疑議，就會複審、召開專家會議，必要時再請宏碁說明，有嚴謹的處理流程，要看最後審視情況，不一定是選舉前或選舉後，沒有預訂時程。

陳駿季今天再次解釋簽訂合約的規範，並沒有和任何一方簽訂協約，但合約有範本，範本有規定應保密事項，這起計畫研究對外公開部分，約定乙方（宏碁）相關契約、執行情形、研究成果，要公開時必須取得甲方（農委會）同意。

陳駿季說，農委會已對外公開相關報告了，所以這個時間點已經沒有所謂保密情況；截至目前農委會沒有收到乙方希望公開的申請，如果收到就會依合約規定處理。

陳駿季指出，合約中也提到，因為農委會是與宏碁簽約，也要求宏碁要與他的執行團隊簽保密合約的規定，如果是張善政所提的契約，應該是與宏碁簽的，其相關內容農委會並不了解。（編輯：張芷瑄）1110918