民進黨桃園市黨部：張善政濫訴 意圖轉移焦點

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨桃園市長參選人張善政對民進黨桃園市黨部發放與他有關文宣提告。民進黨桃園市黨部主委張丞儀表示，相關政治操作說不清研究案抄襲情況，令人質疑企圖掩蓋的真相為何。

國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案引發爭議，張善政昨天在律師陪同下，針對民進黨桃園市黨部在9月15日至17日，透過派報塞信箱方式，在桃園區與中壢區發放與他有關的文宣，提告黨部主委張丞儀意圖使人不當選。國民黨今天也召開記者會呼籲檢警調動起來。

民進黨桃園市黨部中午發布新聞稿，張丞儀在新聞稿中表示，濫訴及操控魁儡帶風向已成張善政面對社會大眾質疑的標準程序，相關政治操作「於法不符、於理不足、於情無信」，所有作為既無理，也說不清新台幣5736萬的研究案抄襲情況，反而令人質疑到底企圖掩蓋的真相為何。

張丞儀指出，這次發放的文宣內容，一字一句都源自過去2週已出刊的媒體報導，相關文宣都有經週刊授權使用，封底也署名民進黨桃園市黨部以示負責。

張丞儀說，曾找律師擺拍發文的張善政應了解，將週刊內容分享給桃園市民根本不符「選罷法」第104條所提，「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者」的要件。

張丞儀說，張善政過去整天用「誠信」來指責他人，但當自己遇到質疑，卻是嘴巴說要誠信，行徑只有逃避，愧為直轄市長候選人，呼籲張善政不要再耗費社會資源濫訴濫告，應儘速出面公開向社會大眾解釋。（編輯：方沛清）1110918