為蔡培慧站台 蔡總統：對南投建設不因選輸打折

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）18日下午到南投縣草屯鎮參加黨籍南投縣長參選人蔡培慧（前左2）競選總部誓師大會，蔡總統致詞時表示，對南投的建設從沒有因選舉輸而打折扣或減少。中央社記者吳哲豪南投攝 111年9月18日

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（中央社記者吳哲豪南投18日電）總統蔡英文今天為民進黨南投縣長參選人蔡培慧站台，蔡總統表示，對南投的建設從沒有因選舉輸而打折；南投縣長林明溱也說前瞻建設為縣府省很多錢，這是對中央政府的肯定。

身兼民進黨主席的蔡總統下午來到南投草屯鎮，參加蔡培慧競選總部誓師大會，蔡總統除為蔡培慧等人披彩帶加油打氣外，致詞時也特別提到中央政府對南投縣的建設。

蔡總統說，南投是民進黨的艱困選區，2016年民進黨執政後，包括前瞻基礎建設計畫，中央執政團隊對南投建設投資超過新台幣200億元以上，除了重大基礎建設外，也實現「班班有冷氣、生生用平板」等建設。

蔡總統指出，中央執政團隊對南投縣承諾，從不會因選舉輸而打折扣或減少對南投的照顧，現任縣長林明溱也說，因為中央前瞻基礎建設讓南投縣府省了很多錢，這說法也表示肯定民進黨執政下的中央政府。

蔡總統表示，過去8年，南投縣沒有變化，國民黨的縣長參選人也提不出政見，呼籲民眾支持願意為南投規畫願景的蔡培慧。

林明溱昨天出席中國國民黨南投縣長參選人許淑華競選總部成立活動時，提及4年前在競選縣長時讓助選的蔡總統「輸到脫褲」；林明溱說，4年前贏得漂亮，這次要再贏1次。不過，民進黨指出，林明溱「脫褲說」為選舉公開口出穢言侮辱女性，這不僅是嚴重失言更是道德破產，要林明溱道歉。（編輯：黃世雅）1110918