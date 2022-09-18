台東強震傳災情 朝野政黨籲民眾注意安全留意餘震

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（中央社記者王承中台北18日電）台東縣池上鄉今天發生強震，花東陸續傳出災情。民進黨表示，政府會持續掌握災情狀況並全力搶救，請民眾注意安全，留意餘震；國民黨呼籲政府相關單位應儘速啟動超前部署，預防災害進一步擴大。

台東縣池上鄉下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，花東災情陸續傳出。民進黨在臉書粉絲團發文表示，稍早發生多起餘震，希望大家一切平安；政府會持續掌握災情狀況並全力搶救，請民眾一定要注意安全，持續留意餘震，希望大家平安無事。

民進黨指出，這幾天可能還會有餘震出現，請民眾隨時注意中央氣象局發布的最新資訊，提高警覺並注意自身安全。

國民黨主席朱立倫在臉書粉絲團發文指出，花東地區已出現包括房屋倒塌等零星災情，政府相關單位應立即出動協處、救援，確保人民生命財產安全。

朱立倫表示，接下來可能還有餘震，政府相關單位應儘速啟動超前部署，預防災害進一步擴大；也請民眾務必小心應對，確保自己與家人的安全，願一切平安。

國民黨組發會發布聲明指出，今天花東強震造成災情及民眾死傷，國民黨已於第一時間請花蓮、台東的民眾服務社儘速協助當地受災民眾所需，對於後續需援助的救災物資、受災民眾急困等事務，亦協請全國各地民眾服務社全力支援；祈願災情降到最低、民眾一切平安。

台灣民眾黨發文表示，心繫花東民眾的安危，請大家保持警覺，注意自身安全；感謝第一線救難人員、醫護人員及搶修人員，期盼工作一切順利，幫助民眾盡早脫離險境，為民眾在災情中帶來希望。

民眾黨說，目前餘震陰影仍在，與全民萬眾一心，團結面對困境，陪伴傷者及家屬度過難關，花東加油，台灣加油。

時代力量發文指出，稍早再度發生全台有感地震，花東部分區域傳出災情，傷亡情況仍待確認當中；時代力量為傷者祈福，希望一切平安，全台地方黨部將持續關注各區域情況，儘速提供民眾必要協助。同時，提醒大家持續留意餘震，務必注意安全並做好防災準備。（編輯：林克倫）1110918