監委巡察蘇澳軍港 關注塔江艦首批量產進度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為瞭解陸軍蘭陽指揮部及海軍沱（塔）江艦執行戰備任務情形，及瞭解塔江首批量產艦施工進度，監察院外交及國防委員會16日到海軍蘇澳營區巡察。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年9月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北19日電）監察院副院長李鴻鈞日前與監委前往海軍蘇澳營區巡察，瞭解塔江首批量產艦目前施工進度。會中監委關注，海軍計畫建造12艘是否足夠，以及沱江鑑、塔江艦未來任務配置。

監察院透過新聞稿指出，為瞭解陸軍蘭陽指揮部及海軍沱（塔）江艦執行戰備任務情形，以及瞭解塔江首批量產艦目前施工進度與工程品質，由外交及國防委員會召集人林文程與監察院副院長李鴻鈞及監委等13人，16日到海軍蘇澳營區巡察。

監察院表示，在沱江艦長進行任務簡報及性能介紹後，隨即登艦視導，監委對海軍新世代快速巡邏艦的優異性能與強大火力，給予高度評價。隨後轉往龍德造船公司巡察，聽取施工進度簡報後，前往廠區實地瞭解塔江首批量產艦施工情形，對於龍德公司配合政策，擴充廠區以縮短工期，給予肯定。

監察院說，下午監委轉往陸軍蘭陽指揮部巡察，聽取指揮部有關主戰裝備介紹外，並視導所屬砲兵部隊的戰備操演。

監察院指出，在海軍座談會上，李鴻鈞關注雄三飛彈研發過程遭遇的瓶頸；林文程則詢及雄二、雄三飛彈性能比較、塔江艦後續的研改項目、及俄烏戰爭對國軍教育訓練的啟示；監委賴鼎銘詢及沱（塔）江艦國內軟硬體的技術能量，以及是否觸及產官學合作。

另外，監委浦忠成詢及，海軍為發展不對稱戰力建構的艦艇數量、海軍計畫建造12艘沱（塔）江級艦是否足夠、以及沱（塔）江級艦未來的任務配置等；監委王麗珍詢及「海巡版」沱（塔）江級艦如何進行平戰轉換、其加裝戰鬥系統和反艦飛彈有無窒礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而在陸軍的座談會上，賴鼎銘提到，面對中共武力威脅，蘭陽指揮部兵力是否足夠、兵力部署是否有檢討空間；林文程強調，隨中共軍事現代化，中共未來攻台登陸地點已不再侷限西部少數灘岸，使蘭陽指揮部的重要性相對提升。

林文程表示，外交及國防委員會關心國防戰力提升，也關注國軍發展不對稱戰力及建構國防自主的進程，尤其近期俄烏戰爭及中共機艦頻繁擾台，經由巡察瞭解國軍面對敵情威脅所做的努力。（編輯：林興盟）1110919