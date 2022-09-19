立院黨團協商數位部主審委員會 唐鳳：尊重決議

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（中央社記者蘇思云台北19日電）立法院朝野黨團將在20日協商數位發展部歸屬哪個常設委員會主審，媒體詢問數位部長唐鳳看法，唐鳳今天表示，要排在哪個委員會由立法院決定，「當然尊重立法院決定」。

數位發展部數位產業署主辦的「新現代五項科技運動會」，今年是第3屆跨單位合作舉辦，核心是以數位科技進行運動訓練及競賽（IT Sport），使用遊戲化設計出會讓人樂在訓練的運動項目，包含數位箭靶、虛擬划船、智慧平衡板、互動地墊、VR射擊，為運動者打造包含肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等五項體適能概念。

唐鳳今天下午出席「新現代五項科技運動會」，體驗互動式數位箭靶射箭競賽、智慧平衡板貪食蛇競賽以及槍戰射擊競賽等器材。

立法院朝野黨團16日協商，敲定23日開議，此外，朝野黨團也同意，20日協商有關數位發展部歸屬於何常設委員會主審，並邀唐鳳列席。

媒體詢問唐鳳對於數位部是否想歸屬於哪個委員會，唐鳳會後接受媒體採訪時表示，現在當然有很多可能性，不管是分在哪個委員會，數位部對於該委員會，或是其他委員的指教跟詢問，絕對都認真回答。有機會可以說明政策，自己都非常感謝，要排在哪個委員會「當然尊重立法院決定」。

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媒體關注唐鳳體驗運動會的心得，確診之後目前身體狀況如何。唐鳳表示，體驗後有流汗，自己對於貪食蛇競賽比較有心得，新現代五項科技運動會就是希望透過科技，提升民眾的運動意願，目前全台正在進行比賽，10月25日前民眾隨時完成比賽就可以上傳數據，在全國13處指定的公私立運動場館都可以體驗參與。

唐鳳指出，自己確診後在家隔離7天，因症狀輕微都沒有請假，都可以遠端簽公文、辦公，資安上都沒有問題，運動完後也感覺好很多。（編輯：潘羿菁）1110919

數位部長唐鳳（右）19日下午在台北市北投運動中心出席「新現代五項科技運動會」，體驗科技運動射擊項目。中央社記者徐肇昌攝 111年9月19日