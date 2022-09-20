藍批中央未聽地震災情 陳其邁：絕不會區分顏色

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台東強震造成多處災情，藍營批評中央災害應變中心會議未聽取地方意見。高雄市長陳其邁20日在市議會接受聯訪表示，幕僚作業沒做好，應道歉，但中央、地方其實在任何災害發生時，絕不會區分彼此及顏色。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台東強震造成多處災情，藍營批評中央災害應變中心會議未聽取地方意見。高雄市長陳其邁今天表示，幕僚作業沒做好，應道歉，中央地方一體，面對災害時，絕不會區分彼此及顏色。

總統蔡英文昨天為視導中央災害應變中心未與花蓮、台東縣長連線致歉。陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時指出，中央、地方都是一體的，幕僚作業沒有做好，蔡總統已道歉，行政院長蘇貞昌也在第一時間到東部關心、慰問。

陳其邁說，高雄市政府也是用一樣的心情，同島一命，第一時間派出特搜隊，希望協助東部地區民眾盡速重建及搶救；若在救災過程，幕僚作業做得不好，也應該要道歉，但中央、地方其實在任何災害發生時，絕不會區分彼此及顏色。

這次地震也造成高雄魚塭有虱目魚受到驚嚇跳到路面的情況，高雄市海洋局長張漢雄接受媒體聯訪時表示，經詢問各養殖戶，原則只是零星損失，損失不大。

對於高雄管線部分，高雄市經發局長廖泰翔在接受聯訪時說明，高雄共有71條工業管線，其中11條是停用狀態，60條有在使用。

廖泰翔表示，經發局設有管線安全辦公室，全年24小時都在運作，也訂有相關地震標準作業流程，若震度達4級，管線業者需立即通報管線狀況及進行全面巡管，目前經巡管檢視，管線安全沒有問題。（編輯：戴光育）1110920