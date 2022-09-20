立院新會期 時力推平均地權條例等20項優先法案

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院將於23日開議。時代力量立法院黨團今天召開記者會，說明新會期欲推動的20項優先法案，包括修正平均地權條例、外役監條例等，希望這會期能順利三讀。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天召開「要安全、要正義、要永續；時力黨團第6會期優先法案」記者會，作上述表示。

邱顯智說，雖然立委任期已過一半，但優先法案的數量卻越來越多，這代表立法院的議事效率不好，而且這個會期還碰到地方選舉，希望立委們可以履行應有的職責，認真審查法案與預算。

邱顯智指出，時力會把平均地權條例列為優先法案，並提出黨團版的修法版本，內容包括完善預售屋和新建成屋的實價登錄和查詢機制，以及禁止建商、掮客同意或協助紅單、新建成屋契約轉賣等。

對於台南殺警案後，民間希望檢討相關法律是否完備，包括警械使用條例、外役監條例等。邱顯智說，這都被列為優先法案，也希望推動揭弊者保護法的立法，不該縱容貪污腐敗行為。

陳椒華指出，環境永續相關的立法工作刻不容緩，而台灣接連發生事業廢棄物假再利用之名，進行違法填埋的公害事件，呼籲行政部門應盡速將廢棄物清理法修正草案送至立法院審查，遏止重大環保犯罪。

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王婉諭，立委職責不應受到地方選舉耽擱，尤其有不少重要法案已經完成委員會審查，進入協商階段，例如犯罪被害人權益保障法、遏止散布性私密影像等相關法案，距離通過只差臨門一腳。

此外，民進黨立法院黨團今天召開記者會時，媒體詢問黨團的優先法案有哪些；黨團幹事長羅致政說，初估有70、80個優先法案，類型包括行政院送立法院審議的法案，以及已經出委員會，需進一步朝野協商的法案，例如氣候變遷因應法、精神衛生法、二次年改等相關法案，以及各委員會進行中的法案等。（編輯：黃國倫）1110920