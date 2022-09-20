政府採購疫苗被質疑買貴 綠委：忽略當時時空背景

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（中央社記者王揚宇台北20日電）外界質疑台灣在疫苗採購恐比國際貴新台幣70億元。民進黨立委羅致政今天說，各國在市場上的談判籌碼都不同，這種說法忽略當時的時空背景，當時政府是要不計成本取得疫苗，讓人民可以施打。

民進黨立法院黨團今天召開記者會時，有媒體詢問台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購價格恐怕比國際貴70億元，國民黨更質疑這可能還低估。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，在這時間點做任何比價，意義不大，因為各國在市場上的談判籌碼、利基點、時間點都不同，例如採購1000萬劑疫苗跟買100萬劑疫苗，跟廠商議價的籌碼就不同，採買時間也不一樣。

羅致政指出，民眾都知道，當時最重要的就是要不計成本取得疫苗，因為人命不是用價格來衡量，在此情況下，如何在國際市場搶疫苗是當時要考量的因素。

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羅致政表示，在這時候回頭說疫苗比別人貴，那是忽略當時的時空環境背景，而且當時朝野政黨都要求政府要不計代價搶到疫苗，讓人民可以施打，這才是當時最重要的考量因素。

民進黨立法院黨團書記長郭國文認為，疫苗價格沒有明確的比較基礎，因為每個採購過程幾乎因為商業機密沒辦法披露，這樣要如何比價；況且，疫苗採購的最終目的，是要讓疫苗可以進口，因此在合法、合規，以及行政部門沒有任何行政過失之下，民眾應該可以接受。（編輯：郭無患）1110920