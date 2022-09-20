教廷國務院長證實 教廷盼將駐香港辦公室遷至北京

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）教廷國務院長帕洛林日前向義大利媒體透露，教廷計畫將派駐香港的辦公室遷至北京，教廷持續向中國提出此一想法，正等候中國當局的回應，但尚未得到回音。

義大利大報信使報（Il Messagero）16日報導，帕洛林（Pietro Parolin）日前出訪哈薩克時在會議場外簡短受訪。對於教廷是否已準備好把香港辦公室搬到北京，帕洛林說，他不認為這是一個新的想法，教廷一直都在提出它， 「我們正在等待來自北京的信號（signal），此一信號尚未來到。」

信使報記者追問，教廷在台灣設有使館並有全面外交關係，是否將因此關閉或降級駐台使館？帕洛林表示，「現階段一切保持原狀（For now everything remains as it is）。」

天主教通訊社（Catholic News Agency）19日以「教宗向中國伸手」為題報導，儘管天主教教宗方濟各與中國國家主席習近平日前同時出訪哈薩克時未會晤，但梵蒂岡和中國關係「某些發展不容忽視」，首當其衝就是教廷國務院在帕洛林領導下，正積極推動在北京派駐代表。

教廷目前在香港以考察團（Study Mission）名義派駐代表，今年1月前任駐港代表被調離後懸缺近半年，到7月教廷才任命新的駐港代表桑傑士（José Luis Diaz Mariblanca Sanchez）。

天主教通訊社表示，若教廷將駐香港辦公室遷至北京，代表教廷與中國1951年斷交後，首度重新建立外交對話渠道。考察團不是使館，對教廷帶來的負擔較小，若教廷要在中國設立使館，就必須關閉在台北的大使館，並與台灣斷交。

教宗方濟各出訪哈薩克時稱自己已「準備好去中國」，天主教通訊社指出，根據哈薩克議會人士透露，教宗和習近平原本「理論上」有機會在哈薩克會面，其他管道也證實，教廷和中國駐義大利大使館為此事進行了一系列接觸。

儘管教宗方濟各與習近平最後未能會晤，但報導認為，梵蒂岡和中國之間的關係仍有幾個趨近徵兆，其一是中國外交部發言人毛寧曾公開表示「中梵保持良好溝通」，其二是教廷代表團8月28日到9月2日前往中國天津談判，每兩年屆期一次的梵中主教任命臨時性協議今年將續約。

至於為何梵中今年選擇天津當談判地點，報導指出，此地點具特殊意義，因為天津從2005年後就沒有中國官方任命的主教，教廷代表團甚至得以探視遭迫害的93歲地下教會助理主教石洪禎，他因拒絕加入中國官方愛國教會被中國政府軟禁。

報導認為，在一切須以「象徵符號」解讀的世界，教廷代表團盼藉此傳達，儘管梵中持續對話，但教廷並未遺忘中國天主教徒的處境。

不過根據報導，參與談判的教廷人士透露，梵中續簽的協議，不會修正任何內文，因此中國將不受限制繼續對包括天主教等各宗教施壓，同時教宗也將持續堅持對話之路。

報導引述，該教廷人士形容與中國談判的過程表示，教廷伸出一隻手，知道另一邊握著刀，刀刃相向，「每次我們伸出手，我們的手都會流血，但我們必須繼續伸手。」（編輯：楊凱翔）1110920