蔣萬安公布防災政見 擴編消防員調升危險加給
2022/9/20 14:03（9/20 14:16 更新）
國民黨台北市長參選人蔣萬安20日上午舉行「耐災城市 台北萬安」政策發布會，針對防災議題提出政策方向。中央社記者吳家昇攝 111年9月20日
（中央社記者陳怡璇台北20日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天公布防災政見，包含擴大消防編制增加員 額，消防「服務人口比」預期目標1：1000、調升危險加給加成等。
蔣萬安舉行防災政策發布會，包含擴大消防編制增加員額，消防「服務人口比」預期目標1：1000、 調升危險職務加給加成、勤務合理化、正常化等。
此外，持續擴大志願者急救能量，結合快遞、便利商店、物流業者配戴AED，讓CPR加AED隨時隨地快遞給需要的人；提高高級救護技術員EMTP比率，全面普及CPR救護訓練，配合推動AED設置率等。
因近日地震不斷，蔣萬安再提自家都更政見，「早進場、擴量能、增彈性」3策略。蔣萬安指出，為了建置優質防災台北城，防災型都更應該從北市自己的公有建物開始。
媒體提問，民進黨台北市長參選人陳時中批蔣萬安是地震發生了才提政見。蔣萬安表示，很早就對公辦都更提出完整政見論述，也包含防災型都更概念。
媒體追問，蔣萬安曾提「青銀換居」，若因震災使老屋倒塌，是否增加年輕人死傷。蔣萬安強調，重點在於政府先整修老屋、確保安全無虞再讓青年入住。（編輯：方沛清）1110920
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