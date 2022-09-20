選戰聚焦居住安全 陳時中：儘速排除危險建築

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）地震頻繁，台北市長參選人不分黨籍接連提出災防及都更政見，聚焦居住安全。民進黨參選人陳時中今天重申，台北市平均屋齡在6都中最高，必須以最快速度排除危險住宅。

陳時中昨天在臉書發文重提都更政見，指出台北市屆齡30年以上老屋占比逾7成，還有17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築須儘速處理，近日地震頻繁更凸顯優先處理危老都更的必要性。

陳時中今天再度發文表示，居住安全成為全民關注焦點，台北市平均屋齡為6都中最高，市府若不積極處理將會對城市安全造成巨大危害，且擁有舒適安全的新家是許多台北人的夢想，市府必須積極翻新老舊社區、推動都市再生，台北市才能蛻變成真正美麗宜居的首都。

陳時中說，他的都更政見第一項就是加速推動改建整建住宅、海砂屋及危險建築，目標4年內核定2成、8年內核定5成，以最快的速度排除危險住宅，還給市民一個安全的居住環境。

陳時中指出，都更處編制也要擴大，將住都中心人力加倍，並邀請民間專業團隊參與整合工作，由副市長擔任都更團隊總督導、市長定期主持對話平台，首長負起責任才能讓團隊放手去做。

陳時中表示，過去制度要求民間自行整合到90%才可申請公辦都更，這點須大幅調整，他將在12個行政區成立都更辦公室，化被動為主動，委託民間專業團體協助整合，加強與民眾的信賴感，並規劃更有效率的都更預審制度，讓審議流程迅速、明確，避免造成案件延宕。

陳時中強調，台北市伴隨無數市民一起成長，不能放任城市走向衰老，只要市府願意負起責任、積極主導、把事做好，台北市一定可以改頭換面徹底重生。

陳時中呼籲，花東地區接連地震，全國人民對於災情都非常關心，接下來幾天還有發生餘震的可能，大家一定要提高警覺，並感謝所有參與搶救、搜救同仁的付出奉獻，希望大家都平安。（編輯：李錫璋）1110920