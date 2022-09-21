國家防災日 賴清德：團結就能成為彼此後盾

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（中央社記者溫貴香台北21日電）今天是921震災23週年，也是國家防災日，副總統賴清德探視壯闊台灣聯盟推出的「後盾計畫」時表示，每個人都可以扮演重要角色，一起學習正確的防救災知識，團結打造更有韌性的社會，「團結就能成為彼此的後盾」。

副總統賴清德上午臉書以「團結就能成為彼此的後盾」為題表示，「每當面對緊急危難，我們總是能同心同力、攜手站在一起」。台東18日發生芮氏規模6.8地震，現場除了防救災人員外，更有許多國人自發性投入救援，在患難中流露互助真情，展現台灣人最美的一面。

他說，台灣從來不缺助人的熱心，只要有適當的訓練及認知，每個人都可以扮演重要角色、成為彼此堅實的後盾。為此，壯闊台灣聯盟發起人吳怡農與壯闊台灣聯盟推出「後盾計畫」持續提供訓練課程，從自救到救人，幫助更多人提升緊急應變的能力。

賴副總統表示，在課程中，除了學習防救災知識外，教官們也教授了關鍵的止血技巧，看到在現場認真練習的大家，他相信，台灣這座堅韌之島會更有力量，透過每一個人的參與，以及各級政府、民間團體的攜手合作，都能是珍貴生命的守護者。

副總統說，今天是921震災23週年紀念，也是國家防災日，感謝每位在防救災崗位上努力的同仁，也要請國人們戒慎不恐慌，一起學習正確的防救災知識，團結打造更有韌性的社會，成為守護彼此、守護台灣的堅實後盾。

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吳怡農也在臉書發文感謝副總統賴清德探班。他表示，從這次探班的基礎緊急應變開始，到簡易搜救、創傷急救、緊急通訊、避難所管理、社區安全，以及定期的複訓與情境演練。每一位受過訓練的學員都是在社區的種籽，為自己所在的家園構築更強韌的力量。

他說明，後盾計畫與一線反應人員密切合作，教官包含現役的警消、外傷科的醫護人員。透過訓練讓志工們與專業人員協力、說共同的語言，才可能協力面對大型災難。民間團體也必須與政府更廣泛地合作，才能建立完善的災難應變能量。（編輯：翟思嘉）1110921