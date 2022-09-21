美加軍艦通過台海 外交部：捍衛自由航行與和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北21日電）美國、加拿大軍艦聯袂例行性通過台灣海峽。外交部今天表示，兩國以具體行動維護台海是國際水域法律地位，同時捍衛自由航行與區域和平穩定；對於美國與加拿大的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

美國海軍第七艦隊聲明中指出，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），台北時間20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。

外交部發言人歐江安上午表示，對於美、加兩國以具體行動維護台海是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域和平穩定，對於美國與加拿大政府的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

歐江安指出，美國第七艦隊、加拿大政府已分別就此次行動發表聲明。美方指出，兩艦所穿越的水道不屬任何國家領海，此次行動展現美國及盟邦、夥伴對於自由開放印太地區的承諾；加拿大國防部長安南德（Anita Anand）也強調，此次任務展現加拿大對自由、開放及包容印太地區的承諾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安提到，針對近期中國以軍事行動嚴重破壞區域和平與穩定、企圖破壞台海現狀及將台灣海峽內水化的行徑，美國等理念相近國家已經多次明確表示嚴正關切。

歐江安說明，這次穿越台灣海峽的行動更具體展現民主盟友對中方擴張企圖的堅決反對。面對中國步步侵逼，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1110921