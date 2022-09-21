高虹安為爭議言論致歉 綠：墊高自己不用踩下別人

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（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文被指抄襲，她提及「不是像什麼中華大學夜間部」等言論，引起爭議。民進黨立法院黨團今天表示，高虹安不要為了墊高自己而踩下別人，應該道歉。

對此，高虹安在民進黨團召開記者會前透過影片，向中華大學師生致歉。

鏡週刊19日報導，指高虹安過去在資策會任職期間曾獲補助赴美研修，利用機會攻讀美國辛辛那提大學博士學位，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容等都一模一樣，卻未在內文引註出處，更未取得資策會授權使用。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰、林靜儀及副書記長吳玉琴、林楚茵今天召開記者會，質疑高虹安公然說謊、偷改論文，企圖以假亂真。

黃世杰說，高虹安昨天開記者會強調博士論文有引述來源，但後來週刊發現，是今年9月17日凌晨才加上第64條參考文獻來源，也就是資策會的論文期刊；此外，高虹安也在謝誌中新增感謝資策會的文字，時間也是在9月17日。

黃世杰說，高虹安沒有告訴各界有此狀況，事後又說並非她可擅自修改上傳，請高虹安誠懇面對問題，如果不能以誠信、公開透明的態度來面對，怎麼當行政首長。

對於高虹安昨天開記者會自清，提及「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」等言論，引發社會議論，高虹安今天透過影片，向中華大學師生致歉。

吳玉琴表示，高虹安要說自己多優秀時，不需要把別人踩下去來墊高自己，這樣的言論讓人看到傲慢，也很像台北市長柯文哲2.0的影子，高虹安應道歉。

林楚茵指出，高虹安質疑媒體報導的角度與動機，導致撰稿記者遭肉搜，請柯文哲領導的台灣民眾黨保障記者發稿空間。

林靜儀說，高虹安非常優秀，但一個政治人物對於與自己社經、學術能力不同的人，可以用這種輕視、看不起人的言論來看待，這要如何當政治人物或地方父母官，呼籲高虹安要誠懇道歉。（編輯：蘇志宗）1110921