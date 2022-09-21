民團籲檢討警消加班費上限 盼設審議小組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北21日電）消防員工作權益促進會今天表示，警消加班費過去已30年未曾改變，如今每月加班費上限卻僅調升新台幣2000元，呼籲行政院、內政部檢討，也應建立警消加班費上限審議小組，並讓基層團體參與。

受邀出席記者會的內政部人事處科長李振豐說，一定會保障消防人員健康權，2000元的方案是依去年警消機關加班情況評估出來的，也應該是現行中央與地方比較可以接受的方案，目前正簽辦中。

消防員工作權益促進會常務監事藍毓傑、秘書陳彥凱，今天與民進黨立委江永昌、時代力量立委邱顯智召開記者會指出，消防員每月工時仍高達300小時以上，請行政院及內政部重新評估警消每月加班費調升2000元方案。

邱顯智表示，內政部5月底報給行政院人事總處的方案，是加班費上限提高5000元，雖然不滿意，但至少是往前進步的方案。結果人事總處7月要求內政部再行評估後，內政部8月就將上限調整為2000元。

邱顯智說，內政部必須在確保加班費實質水準和2000年相當的前提之下，進一步增加更多額度，確保有更多的加班時數能成為加班費。

江永昌指出，勤務特殊公務員的健康權很重要，終極目標是要節制無限制加班情況，作法則為增加人力、不該當的勤務一定要趕快調整；雖然往這個方向走不容易，但對於辛苦警消人員的付出，要給予合理補償。

藍毓傑說，警消每月加班費的上限是1萬7000元，基層團體對2000元方案感到失望，認為這是沒有合理補償、研議基礎、基層意見的方案，5000元的方案是較為合理的階段性方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防員工作權益促進會提出多項訴求，包括重新調查機關及基層意見，以及行政院及內政部應建立警消加班費上限審議小組，每年參考國家政策及物價指數並納入專家學者及基層團體參與，落實健康權意旨等。

李振豐說，內政部一定會保障消防人員健康權，以及呼應司法院釋字第785號解釋規定，適度提升警消人員加班費上限，會進行衡平考量；此外，會訂定有彈性的消防勤休制度，中央與地方會共同就增補人力持續努力，也會檢討消防勤務業務簡化及減少的可行性。（編輯：林興盟）1110921